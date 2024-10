Arsène Wenger à la rencontre du football indien

Du 19 au 23 novembre, le directeur du Développement du football mondial de la FIFA participera à plusieurs réunions avec la Fédération Indienne de Football, les clubs, les ligues et les dirigeants du football indien

La FIFA soutient actuellement plusieurs projets de développement des talents en Inde

La création des futures académies de la FIFA figurera à l’ordre du jour

Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, se rendra en Inde du 19 au 23 novembre pour évoquer la mise en œuvre des initiatives de développement des talents de la FIFA auprès de la Fédération Indienne de Football (AIFF) et des autres instances footballistiques du pays.

La première escale de son voyage conduira Arsène Wenger à Delhi, où il s’entretiendra avec les dirigeants de l’AIFF. Il se rendra ensuite à Odisha et Mumbai afin de nouer le dialogue avec les experts de la détection en Inde, les clubs et les fédérations d’État. La question de l’ouverture d’une académie de la FIFA/AIFF à Odisha sera également abordée. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une initiative globale de la FIFA visant à ouvrir de telles académies partout dans le monde.

"Nous voulons mieux comprendre le fonctionnement des parcours de développement des talents en Inde, afin d’améliorer et d’optimiser ce qui peut l’être. Nous allons également réfléchir à la pertinence d’appliquer les meilleures pratiques internationales en matière de détection des talents dans un pays comme l’Inde", a expliqué Arsène Wenger. "D’une manière générale, je pense que la réussite passe par l’éducation. Nous voulons éduquer les jeunes du pays et élargir leurs horizons, grâce au football."

Preuve supplémentaire de l’engagement de la FIFA sur ce dossier, l’entraîneur de talents de la FIFA Sergi Amezcua sera prochainement envoyé en Inde. En outre, la FIFA a choisi Ged Roddy, spécialiste haute performance, pour prodiguer des conseils et son expertise au quotidien sur les questions d’organisation et de mise en œuvre des parcours de développement des talents.

Lancé en 2022, le Programme de développement des talents de la FIFA a pour but d’améliorer la compétitivité des équipes nationales, féminines et masculines, à l’échelle mondiale. L’élargissement et l’accélération du rythme des Coupes du Monde de jeunes s’inscrivent également dans cette tendance.

Plusieurs projets liés au Programme de développement des talents sont actuellement en cours dans le pays, dont plusieurs sous la forme de partenariats. Dans ce contexte, la FIFA ne se contente pas d’apporter un soutien financier ; elle propose également une expertise et des ressources, et facilite le partage de connaissances. "La FIFA souhaite travailler avec l’AIFF et les clubs pour maximiser le potentiel des équipes nationales féminines et masculines", poursuit Arsène Wenger.

"Quelle est la meilleure façon de travailler avec l’AIFF ? En donnant aux jeunes footballeuses et footballeurs l’opportunité d’apprendre et de se développer. C’est la raison pour laquelle je suis convaincu que la réussite passe par la possibilité de jouer et de s’instruire. En football, l’apprentissage commence tôt."

La FIFA entend améliorer la compétitivité mondiale en aidant chaque association membre à exprimer son plein potentiel et en donnant à chaque talent sa chance. L’objectif à terme est de créer un environnement de haute performance grâce, notamment, à un programme conçu pour permettre à des associations membres comme l’AIFF de se doter d’académies de pointe, qui formeront des joueurs capables de briller sur la scène internationale.