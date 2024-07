Les Pays-Bas, la Lituanie et la Pologne récompensés par les FIFA Forward Awards 2024

Un trio d'associations membres récompensé pour leur travail grâce à FIFA Forward

FIFA Forward soutient les 211 associations membres de la FIFA dans leurs projets de développement du football

Les récompenses introduites en 2023 sont ouvertes aux projets entrepris par les associations membres européennes

La Fédération royale néerlandaise de football (KNVB), la Fédération lituanienne de football (LFF) et la Fédération polonaise de football (PZPN) ont été récompensées par les FIFA Forward Awards 2024.

Créé en 2016, le programme de développement FIFA Forward aide les 211 associations membres de la FIFA à financer leurs projets de développement dans le monde entier. Actuellement dans son troisième cycle, et ce jusqu'en 2026, FIFA Forward fournira à chaque association membre jusqu'à 8 millions de dollars, soit plus de sept fois le montant qu'elle a reçu au début de ce programme.

Les FIFA Forward Awards ont été introduits en 2023 pour récompenser le travail des associations membres européennes avec le financement qu'elles ont reçu.

La KNVB a reçu 125 000 USD du financement FIFA Forward et – avec 504 000 USD supplémentaires provenant de ses propres ressources – a créé une série de nouvelles compétitions pour les jeunes footballeurs néerlandais de la catégorie U-6 à U-12. Entre juin 2016 et mai 2019, l’objectif du projet était d’améliorer la participation et le plaisir des jeunes dans le football en introduisant des formats de match adaptés à leur âge, conçus avec l’aide de la recherche scientifique et de la collaboration des parties prenantes.

"Je suis ravi des récompenses que nous avons remportées avec la KNVB", a déclaré le président de la Fédération néerlandaise de football, Frank Paauw. "Les jeunes sont l'avenir et, en interne, nous mobilisé toute notre intelligence pour trouver un moyen d'impliquer la jeunesse sur le long terme."

La participation était également au centre du projet de Ligue des écoles primaires de la LFF, qui s'est déroulé entre janvier 2017 et juin 2018. Avec le soutien de FIFA Forward à hauteur de 40 665 dollars, auquel se sont ajoutés les fonds de la fédération, le projet a s'est déployé sur une large zone géographique et s'est concentré sur la santé et le bien-être des jeunes en s'appuyant sur leurs compétences footballistiques pour mettre en avant des valeurs telles que le travail d'équipe et la discipline.