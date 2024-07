Le Centre national de performance sportive transforme le football bahreïni

Le football féminin bénéficie d'un nouveau siège sur un nouveau site

L'infrastructure autonome de futsal offre des vestiaires et des tribunes dotées de 500 places assises

Le Centre profite à toutes les équipes nationales et contribue à améliorer les performances des coaches et des arbitres

Le projet de Centre national de performance sportive est un symbole de progrès pour le football bahreïni. Construit avec la collaboration de la FIFA et de la Fédération bahreïnie football (BFA), financé par le programme FIFA Forward avec un investissement à hauteur de 3,5 millions de dollars, ce projet historique est une nouvelle étape vers le bouclage de la mise en place des installations sportives du Centre d'entraînement de la BFA.

Stratégiquement situé à proximité du siège de la BFA, le Centre national de performance sportive dispose d'un large éventail d'installations, dont un terrain bordé de 500 places assises, un centre de remise en forme ultramoderne, un hall d'accueil, des bureaux et une clinique.

L'objectif premier de cet ambitieux projet est de fournir des infrastructures sportives intégrées où les compétitions locales pourront être organisées et où les équipes nationales masculines et féminines se prépareront pour les matches. Il offrira également des services supplémentaires tels qu'un centre de remise en forme, des bureaux destinés aux départements du football féminin, des arbitres et des coaches, des installations pour accueillir les délégués et les invités officiels de la BFA, ainsi qu’un nouveau terrain de futsal.

Le président de la BFA, Shaikh Ali bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, a souligné le rôle essentiel du projet dans l'amélioration des infrastructures sportives, qui sont la pierre angulaire d'une croissance durable. Il a souligné la confiance renouvelée de la FIFA dans la Fédération bahreïnie de football, qui permettra à cette dernière de tirer pleinement parti de ces initiatives de développement et de se hisser à la pointe de l'excellence technique et administrative.

"Le soutien indéfectible de la FIFA sert de catalyseur aux progrès du football bahreïni et renforce la réputation de notre pays au niveau international. Le dévouement sans faille de Bahreïn au football a été reconnu par la FIFA. Cela consolide notre position sur la scène footballistique mondiale", a-t-il souligné.

Il a également évoqué l'engagement continu de la FIFA pour renforcer les associations membres en facilitant la mise en œuvre de projets clés qui aident à améliorer les capacités techniques et administratives. "Ce projet historique témoigne de la coopération continue entre la BFA et la FIFA", a déclaré Shaikh Ali bin Khalifa. "Il reflète les efforts inlassables et les relations exceptionnelles entre la BFA et les dirigeants de la FIFA, en particulier le Président Gianni Infantino", a-t-il ajouté.

Il a mis en évidence l'engagement inébranlable de la BFA pour améliorer le profil du football, sport le plus populaire du pays et qui suscite l'intérêt et la passion de l'ensemble de la communauté sportive bahreïnie.

La construction de cette magnifique structure, centre technique intégré doté de toutes les fonctions nécessaires, devrait avoir des retombées positives pour la BFA. Elle améliorera les performances des équipes nationales de futsal, rehaussera le niveau du football à Bahreïn et créera une concurrence durable pour ce sport en fournissant l'infrastructure nécessaire, notamment des vestiaires et des tribunes d'une capacité de 500 places. Les installations permettront par ailleurs à la BFA de pallier au manque actuel d'infrastructures de futsal et d'accueillir des événements dans la discipline.

Les autres objectifs sont de fournir au football féminin bahreïni un siège permanent, d'organiser divers stages et ateliers pour les arbitres et les coaches, d'accueillir de futures compétitions régionales ou continentales et d'améliorer les performances des arbitres et des coaches.

Rashid Al Zaabi, secrétaire général de la BFA, a souligné l'impact positif que le projet aura sur le football bahreïni en le dotant d'un centre sportif totalement équipé qui apportera certainement de nombreux avantages à toutes les parties prenantes.

Al Zaabi a attiré l’attention sur le fait que le projet était le fruit d'un partenariat de longue date entre la BFA et la FIFA. Il a salué l'engagement ferme de la FIFA en faveur de l'autonomisation des associations membres, soulignant que la BFA avait supervisé de près tous les aspects du projet.

Au cours de ce processus, l’organe directeur du football mondial a maintenu une communication étroite avec les autorités compétentes afin d'assurer l'alignement sur les normes internationales, autre signe de la confiance accordée par la FIFA à Bahreïn. Al-Zaabi espère que le projet servira de catalyseur pour un progrès continu de la communauté footballistique bahreïnie, qui plus est au vu de la croissance et de la popularité remarquables du futsal à tous les niveaux.

Le Centre national de performance est porteur d'espoir et promet de propulser le football bahreïni vers de nouveaux sommets, d'encourager une génération d'athlètes talentueux et de susciter une passion durable pour ce sport.