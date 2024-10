La Fédération lituanienne de football récompensée d’un FIFA Forward Award pour son projet de développement

Le Président de la Fédération lituanienne de football (LFF), Edgaras Stankevičius, a été récompensé pour le projet de développement de la LFF financé majoritairement par le programme FIFA Forward

Le projet de ligue des écoles primaires a été mis en œuvre grâce aux 40 665 USD de FIFA Forward, afin de promouvoir le football chez les jeunes.

Le pays balte est l’un des trois lauréats du prix créé pour récompenser le travail de développement des associations membres européennes de la FIFA avec les fonds de FIFA Forward

Kenny Jean-Marie, responsable des associations membres de la FIFA, a remis à la LFF l’un des FIFA Forward Awards 2024 pour son utilisation des fonds du programme de développement FIFA Forward afin de renforcer le football dans le pays balte.

Lancée en 2023 pour reconnaître les projets de développement entrepris par les 55 associations membres européennes de la FIFA avec le soutien de FIFA Forward, la deuxième édition de ces prix a récompensé la LFF, aux côtés de la Fédération royale néerlandaise de football et de la Fédération polonaise de football.

La LFF a utilisé 40 665 USD de FIFA Forward pour couvrir la majeure partie du coût total de 50 000 USD d’un projet visant à promouvoir le football auprès des jeunes écoliers. Le projet de ligue des écoles primaires a été mis en place dans une grande partie du pays, dans le but de développer les talents footballistiques des jeunes, de promouvoir la santé et le bien-être et d’enseigner des compétences personnelles essentielles, telles que le travail d’équipe et la discipline.

"L’une de mes principales priorités dans la mise en œuvre de FIFA Forward 3.0 était de faire tourner le ballon !" a déclaré M. Jean-Marie. "Je suis ravi de voir la LFF s’engager dans des programmes pour les jeunes, qui sont l’avenir du football. Ses efforts pour encourager la participation des jeunes à travers de telles initiatives, et bientôt avec la mise en œuvre du programme Football for Schools de la FIFA, sont louables."

"La LFF se consacre à la promotion du football chez les jeunes, en utilisant de plus en plus les fonds du programme Forward de la FIFA pour des projets de développement dans ce domaine", a déclaré Elkhan Mammadov, directeur de la division associations membres Europe. "Ce prix récompense leur travail et leur engagement, et je suis convaincu que leur investissement dans le développement de futurs talents se traduira bientôt par des succès dans les compétitions internationales." M. Jean-Marie a remis le prix au président de la LFF, Edgaras Stankevičius, à la mi-temps de la rencontre de la Ligue des nations de l’UEFA entre l’équipe nationale masculine lituanienne et le Kosovo, à Kaunas.