La Fédération indonésienne de football remercie la FIFA de son soutien alors que le centre national d’entraînement est près d’être achevé

Le soutien de la FIFA a également encouragé le gouvernement indonésien à accorder approximativement 10 millions de dollars en subvention, permettant ainsi la construction de deux dortoirs supplémentaires, d’un terrain multisports et de l’aménagement paysager de la zone. La structure, une fois complète, arborera un total de huit terrains, une piscine, une zone dédiée à la préparation physique et tactique ainsi qu’un mini stade capable d'accueillir 600 personnes.

"L’initiative FIFA Forward a été cruciale et a servi de catalyseur dans la récolte de fonds pour cet important complexe", a écrit la PSSI dans une lettre au Président Infantino. "Nous vous sommes profondément reconnaissants pour votre soutien continu et pour votre partenariat dans cette entreprise. Votre contribution a grandement contribué à faire de ce projet une réalité. Nous avons hâte de célébrer cette étape importante avec vous."

La PSSI a déjà planifié le premier usage officiel du NTC ; l’équipe masculine U-20 s’en servira de camp de base pour les éliminatoires de la Coupe d’Asie AFC U-20 2025 en septembre. "Je suis ému de recevoir cette lettre de remerciement de la part de la PSSI et ravi de voir que ce projet prend vie, car il stimulera énormément le football en Indonésie", a déclaré le Président de la FIFA. "Voici encore un exemple de ce que la FIFA et ses associations membres peuvent réaliser par le biais de FIFA Forward, travaillant main dans la main pour développer ce beau sport à travers le monde."

"Il est fondamental pour la FIFA de continuer à faire progresser le football, de donner à plus de pays et à plus de gens l’opportunité de pratiquer ce sport à tous les niveaux. J’ai hâte de voir les fruits de FIFA Forward en Indonésie et ailleurs dans les mois et les années à venir."