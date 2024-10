La FIFA soutient le développement du football dans les Caraïbes via FIFA Forward

La FIFA engagée dans la mise en œuvre de projets de développement du football dans les Caraïbes

Méthodes pour optimiser l'utilisation des fonds essentiels du Programme de Développement FIFA Forward explorées lors d'un atelier unique à Miami

Approche collaborative avec les associations membres "cruciale pour stimuler la croissance dans la région"

La FIFA a réaffirmé son engagement envers le développement du football dans les Caraïbes lors d'une session de travail FIFA Forward à Miami, aux États-Unis.

Le programme FIFA Forward offre un soutien sur mesure pour le développement du football dans toutes les 211 associations membres de la FIFA. Guidé par trois principes fondamentaux - plus d'investissements, plus d'impact et plus de supervision - son objectif global est de permettre au football d'atteindre son potentiel dans chaque pays et de donner à tous ceux qui le souhaitent l'opportunité de participer.

Sept associations membres des Caraïbes - Saint-Christophe-et-Niévès, Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Vierges américaines, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Dominique et Grenade - ont été choisies pour participer à cet événement pilote les 25 et 26 septembre, représentées par leurs secrétaires généraux respectifs et leurs représentants Forward, pour travailler avec le bureau régional de la FIFA sur l'engagement des fonds restants des cycles FIFA Forward 1.0 et 2.0.

Au cours de ces sessions de travail, les participants ont pris part à des réunions plénières collaboratives afin de discuter et de renforcer leurs capacités sur la théorie, les processus, les délais et les composantes financières du Programme FIFA Forward : soutien aux équipes nationales et projets d'infrastructures.

L'objectif principal de cet atelier de deux jours, qui s'est tenu au bureau des Amériques de la FIFA à Miami, était de fournir un soutien ciblé aux associations membres pour professionnaliser davantage leur gestion du programme FIFA Forward. Le but était aussi de créer un espace de collaboration sur mesure et des opportunités de renforcement des capacités pour les administrations des associations membres, le bureau régional, les services aux AM - et potentiellement d'autres départements à l'avenir - afin de travailler ensemble à l'élaboration de projets de développement complets et impactants.

Les sessions du matin étaient consacrées au partage des connaissances et aux discussions de cas sur les aspects théoriques et pratiques des projets d'infrastructures et des équipes nationales. Une attention particulière a été portée à l'importance de la planification et de la préparation de projets réussis, tout en abordant le respect des réglementations financières et des processus imposés par le programme. Chaque après-midi, chaque association membre a participé à des sessions individuelles avec les équipes du bureau régional, travaillant ensemble à la finalisation de projets spécifiques Forward, à soumettre avant la fin de l'année en cours.

"La FIFA reste profondément engagée à faire avancer le développement du football dans les Amériques, en veillant à ce que les fonds du Programme FIFA Forward soient utilisés efficacement dans chaque région. Notre collaboration étroite avec les associations membres est essentielle pour maintenir la conformité et maximiser l'impact positif de ces ressources", a expliqué Jair Bertoni, directeur des associations membres Amériques à la FIFA.

"Nous comprenons que certaines rencontrent encore des difficultés à allouer ces fonds, et nous sommes déterminés à offrir un soutien personnalisé pour répondre à leurs besoins spécifiques. Pour aider à faire avancer les choses, nous avons introduit plusieurs solutions, y compris l'organisation de cette session de travail à Miami.

"Nous félicitons les associations membres qui participent activement à cet événement et collaborent avec la sous-division Amériques. Leur engagement à canaliser les fonds Forward vers des projets de développement du football significatifs est crucial pour stimuler la croissance dans toute la région."

"L'atelier FIFA Forward 2024, facilité par une session de travail, a été très pratique et pertinent", a ajouté Carl Lee, secrétaire général de l'Association de football de Grenade. "Contrairement aux années précédentes, cette année a permis des questions et réponses directes et spécifiques concernant la situation actuelle de chacun."

"Nous avons pu faire les ajustements nécessaires en temps réel. Nous avons eu des retours, critiques et la mise en œuvre réunis dans le même espace. Une amélioration pour les sessions de travail futures serait de regrouper les associations membres ayant des projets similaires pour s'entraider à développer le projet, qui sera ensuite vérifié par l'équipe FIFA."

"Cet atelier s'est avéré très instructif car il nous a permis d'observer de nouvelles méthodes efficaces pour suivre le processus d'approvisionnement. Les informations partagées par les intervenants et les participants étaient très enrichissantes", a ajouté Techell McLean, secrétaire général de l'Association de football de Saint-Christophe-et-Niévès.

"Les intervenants étaient très compétents dans leurs domaines et ont créé un environnement propice à l'apprentissage et à l'interaction. Ils avaient une compréhension de nos défis dans la région et ont offert des conseils sur la manière de relever ces défis."