Un coup de pouce pour l'Asie du Sud-Est alors que le soutien de FIFA Forward aide à propulser la prochaine génération du Cambodge

Le Cambodge met l'accent sur le développement à long terme des jeunes grâce au financement du programme FIFA Forward

Cinq talents de la structure de développement de l'élite ont participé au Championnat d'Asie du Sud-Est 2024

Le stade national du Myanmar a été amélioré au préalable pour le tournoi

Le Championnat d'Asie du Sud-Est est une des compétitions régionales entre nations les plus populaires dans le monde. Le tournoi biennal est suivi massivement à travers l'Asie du Sud-Est et attire de larges foules. La FIFA offre divers types de financement aux onze nations participantes à travers ses nombreux programmes de développement. Deux de ces participants à l'édition 2024, le Cambodge et le Myanmar, ont sollicité un financement personnalisé pour des domaines spécifiques, bénéfiques à leurs équipes nationales respectives. Dans le cas du Cambodge, un programme de développement des jeunes, mis en place il y a huit ans, commence à porter ses fruits. Ce programme est né d'un désir de ramener la nation à ses grandes heures passées au niveau international.

Bien que cette nation de la péninsule indochinoise n'évoque pas grand-chose pour la plupart des fans de football dans le monde, il possède une riche histoire. C'est une des associations membres les plus anciennes d'Asie qui a été fondée en 1933 et a rejoint la FIFA en 1954. L'équipe nationale, connue sous le nom d'Angkor Warriors (les guerriers d'Angkor), a atteint les demi-finales de la Coupe d'Asie des nations en 1972. Le Cambodge a également joué un rôle inhabituel dans l'illustre campagne de l'équipe de Corée du Nord de football à la Coupe du Monde de la FIFA 1966™, en accueillant, au stade olympique de Phnom Penh, le match remporté par la nation est-asiatique face à l'Australie, synonyme de qualification au tournoi en Angleterre. Plus récemment, les regards à l'international se sont tournés vers le Cambodge, quand la légende japonaise de la Coupe du Monde de la FIFA™, Keisuke Honda, a assumé la fonction d'entraîneur de l'équipe nationale pour une période de cinq ans (qui s'est achevée en 2023).

L'attention portée à long terme sur les jeunes s'avère fructueuse

Le Cambodge a été fort occupé ces 18 derniers mois : le pays a reçu les Jeux d'Asie du Sud-Est pour la première fois en milieu d'année 2023, avant de participer à l'édition inaugurale des FIFA Series 2024.

La Fédération cambodgienne de football (FFC) a lancé un plan stratégique intitulé "En route vers les Jeux d'Asie du Sud-Est 2023 et au-delà" en 2016, avec le soutien de FIFA Forward. Ce plan est axé sur une large gamme de programmes de développement des jeunes et vise à créer une nouvelle génération de footballeurs internationaux. Durant cette période, la maison-mère du football a apporté son soutien sur et en dehors du terrain via le financement FIFA Forward : une ligue U-18 et des académies pour les jeunes ont été créées et de nombreux terrains ont été mis en place. Le Cambodge, qui comptait dans ses rangs une multitude de joueurs issus du nouveau parcours de développement, a été récompensé par la présence d'environ 30 000 spectateurs à chacun de ses quatre matches au tournoi masculin U-22 de football des Jeux d'Asie du Sud-Est 2023, organisés dans le pays.

La poursuite de l'objectif à long terme de la FFC a donné des résultats : cinq joueurs ont été promus à l'équipe senior pour le Championnat d'Asie du Sud-Est 2024, connu sous le nom officiel de ASEAN Mitsubishi Electric Cup.

Le Cambodge n'est pas parvenu à atteindre les demi-finales, mais a obtenu un match nul face à la Malaisie, mieux classée, et a vaincu le Timor oriental dans un stade olympique de Phnom Penh plein à craquer.

Surclassé, le Myanmar brille

Le Myanmar a bénéficié de FIFA Forward d'une autre façon ; le programme a aidé la nation asiatique à se préparer à l'événement régional par une amélioration des infrastructures du stade de l'équipe nationale. Le stade Thuwunna, qui a accueilli deux matches durant le Championnat d'Asie du Sud-Est 2024, a bénéficié d'un éclairage LED perfectionné, digne des standards de l'AFC.

«Ces dernières années, nous avons été témoins de l'impressionnante croissance des équipes nationales d'Asie du Sud-Est, dont les seniors et les jeunes ont brillé dans les plus grandes compétitions asiatiques», a affirmé Sanjeevan Balasingham, Directeur régional Asie et Océanie pour la division Associations membres de la FIFA. «Le programme de développement FIFA Forward a soutenu les associations membres de manière continue en Asie du Sud-Est, permettant aux nations de cette zone de concourir au plus haut niveau. Par le biais de nombreux projets, nous nous sommes efforcés de créer des conditions plus égalitaires, en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires au succès sur le terrain.» «La finale de ce championnat illustre notre engagement et notre soutien. L'impact de nos projets Forward est évident lorsque nous observons les performances impressionnantes des sélections nationales dans ce tournoi. Ce tournoi au sommet du football régional offre une plateforme pour que le football d'Asie du Sud-Est puisse s'épanouir. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la hausse du niveau du sport dans cette région.»

VIETNAM

À l'instar de la précédente édition, la Thaïlande et le Vietnam ont atteint la finale de la compétition (disputée en deux matches). Le Vietnam s'est imposé sur un score cumulé de 5-3 (2-1 à domicile au match aller, puis 3-2 à l'extérieur au match retour le 5 janvier) et a soulevé le trophée pour la troisième fois. Les deux finalistes ont bénéficié, récemment, des projets FIFA Forward.

Afin d'aider à augmenter la compétitivité des équipes nationales féminines et masculines, la Fédération vietnamienne de football (VFF) a utilisé le financement FIFA Forward pour acquérir le système électronique de suivi et d’évaluation des performances agréé par la FIFA (EPTS). L'idée est d'équiper les staffs techniques (notamment les préparateurs physiques) d'un outil de pointe pouvant suivre les performances des joueurs en temps réel et les aidant à confectionner des séances sur mesure pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Le financement a permis à la VFF d'obtenir 52 kits d'équipement EPTS portables, également répartis entre les équipes féminines et masculines.

Le système choisi par la VFF dispose de capacités de suivi avancées, d'analyses en temps réel des performances des joueurs, de prévention des blessures par la gestion de la charge de travail et d'optimisation des entraînements personnalisée. Cette technologie a été adoptée par de nombreuses équipes professionnelles à travers le monde. Le projet est en phase avec la vision de la VFF, qui cherche à utiliser les technologies et les innovations pour continuer d'améliorer les performances de ses équipes nationales.

THAÏLANDE

Après que le pays ait accueilli le 74e Congrès de la FIFA en mai 2024, le nouveau siège de la Fédération thaïlandaise de football (FAT) a été ouvert par le Président de la FIFA Gianni Infantino, signant de manière officielle l'achèvement d'un projet de construction ambitieux, entièrement financé par le Programme de développement FIFA Forward.

Situé dans le quartier de Hua Mark, ce site de 2 500 m² a bénéficié d’un financement de USD 2,44 millions au titre du deuxième cycle de FIFA Forward. Il accueillera désormais plus de 200 employés de la FAT et de la ligue thaïlandaise.