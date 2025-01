Tarciane et les Canarinhas mettent le cap sur Brésil 2027

2024 a été une grande année pour le Brésil, désigné hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Les Canarinhas ont également progressé au Classement Mondial Féminin FIFA/Coca-Cola

Inside FIFA a rencontré Tarciane qui représente l’avenir de la sélection.

L'année 2024 vient de s'achever et ce millésime restera comme un excellent crû pour le football féminin brésilien. Sorties du Top 10 du Classement Mondial Féminin FIFA/Coca-Cola en fin d’année 2023, les Canarinhas sont parvenues à se replacer dans le haut du tableau, portées notamment par leurs deux médailles d’argent décrochées à la Gold Cup Féminine de la Concacaf en mars, et au Tournoi Olympique de Football Féminin, Paris 2024, en août.

C’est sur un autre terrain que le Brésil a décroché une première place tout aussi galvanisante. Le pays a en effet gagné le droit d’organiser la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, sa candidature l’ayant emporté face à celle de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas lors du Congrès de la FIFA qui a eu lieu à Bangkok en mai. Un véritable trophée aux yeux de ses joueuses.

« Lorsque j’ai appris la nouvelle, j'ai sauté de joie », confirme ainsi Tarciane, défenseur de la Seleçao, au micro d’Inside FIFA. « Ce sera un évènement unique. Cela va générer énormément de bonheur à tous ceux qui aiment et suivent ce sport, en particulier à tous les fans brésiliens », annonce-t-elle.

Elle parle en connaissance de cause. Tarciane avait 11 ans lorsque la Coupe du Monde de la FIFA 2014 a eu lieu au Brésil. Et malgré la déception engendrée par l'élimination de l’hôte en demi-finale de l'épreuve, elle garde un impérissable souvenir de l’évènement. « De toute évidence, cette Coupe du Monde m’a motivé à devenir la défenseur internationale que je suis devenue », lance-telle. « Ce genre de rendez-vous inspire. Cela donne l’envie de devenir une athlète et de de représenter son pays à une Coupe du Monde. »

Véritable talent brut, Tarciane a puisé sa rage de vaincre dans cette fameuse Coupe du Monde. A ce titre, la Brésilienne est le symbole de l’héritage que peut laisser une Coupe du Monde sur un pays. Ce sont sur elle, sur Lauren (22 ans), Bruninha (22 ans), Giovana Queiroz (21 ans) ou encore Priscila (20 ans) sur qui les fondations de la Seleçao sont appelées à reposer dans les prochaines années. Tout comme le pays va s’appuyer sur ses infrastructures de 2014 pour accueillir à nouveau le monde en 2027. C’est « naturel ».

Et le « naturel » est une notion fondamentale dans la candidature du Brésil. D’ailleurs, son slogan « As natural as football » (Le football au naturel) en dit long. Derrière la formule, deux idées directrices se dégagent : le développement durable et la place du football, qui doit « naturellement » faire partie de nos vies. « Je m’attends à voir tout le pays uni autour de la sélection brésilienne », résume Tarciane. « La Coupe du Monde fait naître des émotions uniques qui rapprochent encore plus le sport des supporters. C’est un rendez-vous fondamental pour l'évolution du football féminin brésilien ».

La stratégie s’articule autour de plusieurs objectifs : consolider la réputation d’hôte naturel du Brésil en s’appuyant sur son récent « âge d’or » dans l’organisation de grands événements internationaux ; laisser un héritage technique et humain en veillant à permettre aux femmes d’accéder aux postes de décision dans l’organisation de la compétition ; augmenter la participation des jeunes filles et des femmes en fixant des objectifs précis au niveau des clubs ; profiter du récent virage opéré par le Brésil en matière de développement durable ; s’adresser à la nouvelle génération de supporters et supportrices par le biais des réseaux sociaux ; et protéger les femmes et leurs droits.

74e Congrès de la FIFA | Le Brésil désigné hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 01:46

En atteignant ses buts, la candidature brésilienne s’inscrirait dans la lignée de la dernière compétition reine qui avait eu lieu en Australie et Nouvelle-Zélande et qui avait été une franche réussite. Un rendez-vous que Tarciane a manqué, à son grand regret : « Je crois que tout arrive au bon moment. Je me suis raisonnée en pensant que d’autres occasions de réaliser mon rêve allaient se présenter, à commencer par cette Coupe du Monde au Brésil. Je travaille dur chaque jour pour y arriver. Je veux juste progresser, apprendre, et être prête quand cette nouvelle opportunité s’offrira à moi. »