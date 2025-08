La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ bat de nouveaux records

Plus de 1,5 million de billets déjà vendus

Des records d’affluence battus dès les premières rencontres

Le Président de la FIFA remercie les pays hôtes pour leur accueil chaleureux

Des affluences record, plus de 1,5 million de billets vendus, des matches serrés et une ambiance de fête dans les deux pays hôtes... Six jours seulement après son ouverture, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ est déjà un succès retentissant. Témoin de l’immense enthousiasme manifesté par les supporters locaux comme étrangers, le Président de la FIFA a salué les deux pays hôtes pour leurs efforts visant à populariser le football féminin sur la plus grande scène mondiale.

"Je tiens à remercier chaleureusement la Nouvelle-Zélande et l’Australie, qui nous accueillent ici", a ainsi déclaré Gianni Infantino. "Nous répétons souvent que le football unit le monde. La Nouvelle-Zélande et l’Australie unissent le monde aux antipodes. Ils nous accueillent toutes et tous, qu’ils soient volontaires, policiers ou employés... toutes les personnes qui sont liées d’une manière ou d’une autre à la Coupe du Monde Féminine réalisent un travail formidable. Les gens sont accueillants, chaleureux et souriants... Et ça, ça n’a pas de prix. Après la Nouvelle-Zélande, j’ai hâte de parcourir l’Australie et de découvrir les différentes cultures qui entourent cet événement formidable."

"Je me réjouis de voir des centaines de milliers d’hommes, de femmes et de jeunes garçons et filles aussi heureux que moi d’assister aux matches, tandis que des millions d’autres suivent l’événement chez eux. C’est donc un grand succès", a-t-il ajouté.

Gianni Infantino : "C'est sans aucun doute la plus grande Coupe du Monde Féminine de la FIFA de tous les temps” 03:31

Lors du premier jour de l’épreuve, jeudi 20 juillet, plus de 117 000 supporters ont garni les tribunes de l’Eden Park d’Auckland et du Stadium Australia de Sydney. Les 42 137 personnes qui ont assisté à la victoire de la Nouvelle-Zélande face à la Norvège à Auckland ont établi un record d’affluence historique pour un match de football – féminin comme masculin – dans le pays, tandis que les 75 784 spectateurs pour Australie – République d’Irlande à Sydney constituent la plus forte affluence depuis 24 ans pour un match de Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Après seulement six jours de compétition, la FIFA avait déjà dépassé son objectif en vendant plus de 1,5 million de billets pour les 64 matches. Après le dernier match de cette première journée (République de Corée – Colombie), l’affluence totale des 16 premières rencontres s’élève à 459 547 spectateurs, soit une moyenne de 28 721 personnes par rencontre. Ce chiffre représente une augmentation de 54% par rapport aux 16 premiers matches de l’édition précédente en France en 2019. Les FIFA Fan Festivals™, qui ont fait leur apparition pour la première fois dans une Coupe du Monde Féminine, sont également très populaires.

"Un de nos Fan Festivals a déjà accueilli plus de 120 000 personnes. Le bonheur et la bonne ambiance si caractéristiques de la compétition se ressentent partout dans les villes, et pas seulement autour des stades", a ajouté Gianni Infantino.

Le Président de la FIFA a également évoqué les audiences mondiales, rappelant que la compétition était retransmise par 130 diffuseurs dans 200 territoires. "Les audiences télévisées sont incroyables partout dans le monde. Elles dépasseront assurément les deux milliards de téléspectateurs. C’est fantastique."

Gianni Infantino est ensuite revenu sur les rencontres auxquelles il a assisté : "J’étais à Dunedin pour Suisse – Philippines. C’est la ville la plus méridionale ayant jamais accueilli une rencontre de Coupe du Monde. Pourtant, 14 000 à 15 000 spectateurs étaient là pour donner au match une ambiance des plus festives."