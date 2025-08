Les Espagnoles s’emparent du trône

Il s'est écoulé près de quatre mois depuis la dernière publication du Classement Mondial Féminin FIFA/Coca-Cola . Plus de 400 rencontres internationales ont eu lieu entre août dernier et ce mois de décembre : jamais autant de matchs n’ont été joués durant ce laps de temps.

L’ Espagne (1ère), championne du monde en titre, terminera l’année civile sur le trône. Elle est la quatrième équipe de l’histoire à connaître cet honneur après les USA, l'Allemagne et la Suède. Les Etats-Unis (2e, +1) et la France (3e, +2) l’accompagnent dans le trio de tête.

L’Italie (14e, +3), les Philippines (38e, +6) et l’Ouzbékistan (47e, +3) réalisent les progressions les plus significatives parmi les équipes du Top 50. Mais c’est au-delà de la centième place qu’on trouve les percées les plus spectaculaires, comme celles de la RD Congo (102e, +9), du Salvador (104e, +11) et de la Namibie (126e, +14).