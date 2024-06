Les Lone Stars toujours plus haut grâce à FIFA Forward

Le dernier Classement Mondial FIFA/Coca-Cola a été publié. Le Liberia s’y distingue en réalisant la meilleure progression à la fois en termes de points (+plus 37,47 points) et de places (+10 places). Invaincus en 2024, les Lone Stars ont notamment battu Sao Tomé-et-Príncipe (0-1) et fait match nul avec une Namibie classée 50 rangs plus haut qu’eux (1-1), en matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ce faisant, le Liberia atteint sa meilleure position au classement depuis sept ans. Ce regain de forme fait suite à des investissements considérables dans le développement du football de la part de la Fédération Libérienne de football (LFA), soutenue par le Programme Forward de la FIFA.