Le podium se resserre, le Niger se replace

Pas moins de 192 rencontres ont été disputées lors de la fenêtre internationale de novembre. Les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont concerné les sélections de la CONMEBOL, l’AFC et l’OFC tandis que les éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, mais aussi les Ligues des Nations de l’UEFA et de la Concacaf, étaient également au programme de cette fenêtre du calendrier . Cette activité entraîne naturellement des répercussions sur le Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola Le trio de tête se trouve à présent dans un mouchoir de poche. Si l’ Argentine (1re) conserve la tête, elle ne devance la France (2e) et l’ Espagne (3e) que d’une poignée de points. L’ Angleterre (4e) et le Brésil (5e) conservent leur rang alors que le Portugal (6e, +1) et les Pays-Bas (7e, +1) progressent d’une place. La Belgique perd quant à elle deux places (8e, -2) tandis que l’ Italie (9e) stagne dans un Top 10 serré que réintègre l’ Allemagne (10e, +1).

Plus loin, l’Uruguay (11e, +3), le Sénégal (17e, +3) et l’Équateur (24e, +3) ne sont pas en reste. Mais le Canada (31e, +4), la Roumanie (38e, +5), la Norvège (43e,+5) et l’Écosse (45e, +6) font encore mieux au sein du Top 50, et les Canucks en profitent même pour atteindre le meilleur classement de leur histoire. Plus on s’enfonce dans la hiérarchie, plus les fluctuations sont importantes. Si la Zambie (87e, +7) et le Guyana (154e, +7) réalisent tous deux une bonne opération, c’est le Niger (122e, +9) qui enregistre la plus forte progression au classement, tant en termes de points (+31,23 pts) que de places, après ses succès acquis aux dépens du Soudan (4-0) et du Ghana (1-2) dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2025.