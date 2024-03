Après consultation des parties prenantes concernées, la FIFA publie le Calendrier International des Matches (IMC) pour une période de quatre ou huit ans. L'objectif de la FIFA dans ce processus est de créer un calendrier de football "adapté" aux besoins modernes, contribuant à l'amélioration de la qualité des joueurs, des clubs et des équipes nationales et offrant à la fois une incitation et une opportunité pour la détection et le développement de talent en dehors d'un petit nombre de pays.