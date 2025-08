La Seleção dit "NON au racisme" et remporte le Prix du fair-play de la FIFA

Le Brésil a porté un maillot noir lors d'un match amical pour dire non au racisme

Un acte de solidarité envers Vinicius Junior, victime d'abus répétés

Cafu a recueilli le Prix du fair-play de la FIFA au nom de la Seleção

Les The Best FIFA Football Awards™ 2023 de ce lundi 15 janvier a été l'occasion de réaffirmer devant la communauté mondiale du football le rejet catégorique du racisme ou de toute forme de discrimination, sur ou en dehors du terrain.

Le Prix du fair-play de la FIFA a été recueilli au nom de l'équipe brésilienne par la FIFA Legend de la FIFA, Cafu, pour un geste qui a marqué les esprits.

Le 17 juin 2023, le Brésil a affronté la Guinée lors d'un match amical en arborant en première mi-temps un maillot entièrement noir - une première en plus d'un siècle d'existence de la Seleção. Les joueurs brésiliens souhaitaient ainsi envoyer un message clair tout en affichant leur soutien à leur coéquipier, Vinícius Júnior.

La Fédération brésilienne de football (CBF) et la Seleção ont été consternées par les insultes racistes subies par le joueur du Real Madrid CF tout au long de la saison de La Liga, provenant des supporters dans les stades et sur les réseaux sociaux.

En posant un genou à terre avant le coup d'envoi, les joueurs ont clamé un retentissant "NON au racisme". L'attaquant du Real, qui portait le mythique numéro 10 du Brésil et qui a marqué le dernier but de son équipe lors de cette victoire 4-1, est devenu involontairement le dernier porte-étendard de cette lutte.

S'exprimant sur scène, Cafu s'est adressé au public et à tous ceux qui suivaient la cérémonie. "Le racisme vient de l'éducation, et nous disposons de cet outil qu'est le football. Utilisons-le comme outil d'intégration et pour offrir les mêmes droits à chacun", a-t-il déclaré.

Cette décision forte de changer la couleur de leur maillot a été pleinement soutenue par la FIFA, comme en témoigne la visite du Président de la FIFA au camp d'entraînement du Brésil deux jours avant le match amical.

Gianni Infantino a échangé avec Vinícius Júnior et ses coéquipiers ainsi qu'avec le président de la Fédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues. L'occasion d'affirmer à nouveau l'idée que les matches devraient être interrompus en cas d'abus discriminatoires persistants.

"En ce qui concerne le racisme et la discrimination, il est très important qu'en plus d'en parler, nous agissions de manière décisive en appliquant tolérance zéro. Dans cette lutte, la FIFA se tient aux côtés de la Fédération brésilienne et de tous les joueurs. Il est important d'établir des sanctions sportives, et je félicite la CBF de l'avoir déjà fait", a déclaré Gianni Infantino lors de cette visite à Barcelone, en Espagne.

Le Président de la FIFA en a profité pour rappeler l'introduction du Service de protection sur les réseaux sociaux (SMPS) pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ pour préserver les joueurs des propos haineux et du cyberharcèlement. Ce service a également été déployé pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

Parmi les finalistes du Prix du fair-play de la FIFA, il y avait également l'arbitre néerlandais Pol van Boekel et l'équipe des moins de 16 ans de Montevideo City Torque, en Uruguay.

Arbitre de la FIFA depuis 2008, Van Boekel n'a pas montré de carton jaune à Mohammed Kudus de l'Ajax Amsterdam lorsqu'il a marqué contre Sparta Rotterdam et a enlevé son maillot, affichant un hommage à son coéquipier, l'international ghanéen Christian Atsu, décédé lors du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février 2023.

L'officiel néerlandais a été applaudi pour avoir "ignoré" l'Article 12.1 des Lois du Jeu qui stipule qu'un joueur doit être averti s'il enlève son maillot ou se couvre la tête avec.

"J'ai pris la décision de faire ce geste car c'était très important pour moi. J'ai beaucoup appris au contact de Christian. Il me donnait régulièrement des conseils", a expliqué Kudus après le coup de sifflet final. "L'arbitre a dit que ce n'était pas autorisé, mais il a compris la situation. J'ai beaucoup de reconnaissance et de respect pour lui."

L'entraîneur de Montevideo City Torque, Mathias Segredo, et ses joueurs ont quant à eux été nominés pour ce qu'ils ont fait après avoir marqué un but contre Boston River dans un match de championnat de jeunes en Uruguay. Lors de l'action qui a conduit au but, deux défenseurs adverses s'étaient violemment heurtés à la tête.

"J'ai dit à mes joueurs que nous n'allions pas nous sentir bien si nous gagnions le match de cette façon. Pour moi, la chose juste à faire était de les laisser marquer un but dans la foulée. C'était une décision collective", a déclaré le coach à Inside FIFA.

"Cette nomination rappelle que lorsque l'on se comporte correctement, on est récompensé. C'est le message que nous tenons à transmettre. Le football est aussi un outil éducatif. La vie et les valeurs sont plus importante que le résultat sportif."

Le lauréat du Prix du fair-play de la FIFA est sélectionné par un panel d'experts représentant à la fois la FIFA et des acteurs du football. Le prix est décerné pour honorer des comportements honorables et conformes à l'esprit de fair-play, tels que :