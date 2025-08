Un séminaire renforce la capacité des MA en matière de gouvernance et de gestion financières

Un séminaire de gouvernance financière de deux jours a été tenu à Jakarta

Jakarta est l'une des villes hôtes de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ en cours en Indonésie

Les associations membres étaient représentées par les secrétaires généraux et les directeurs financiers

La FIFA a tenu un séminaire de gouvernance financière de deux jours à Jakarta, en marge de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™.

Les représentants de treize associations membres (MA) d'Asie de l'Est et du Sud-Est ont assisté au séminaire, qui visait à renforcer la capacité des MA participantes en matière de gouvernance et de gestion financières.

En s'appuyant sur le guide de gouvernance financière récemment publié, le séminaire a également donné aux participants la possibilité de débattre de la procédure d'audit et de reporting, tout en présentant des cas spécifiques concernant des MA individuelles.

Le séminaire de gouvernance financière joue un rôle crucial, en ce qu'il contribue à assurer un emploi efficace et responsable des fonds de développement alloués aux MA par la FIFA, principalement à travers FIFA Forward. Lancé en 2016, le programme de développement FIFA Forward a stimulé l'essor du beau jeu en fournissant des financements à la communauté mondiale du ballon rond à des fins de promotion d'activités telles que le football de jeunes, le développement technique et les infrastructures footballistiques.

En sept ans, les deux premières éditions du programme ont distribué plus de 2,8 milliards USD d'investissements, qui ont été consacrés à un éventail diversifié de projets dans les six confédérations, les associations régionales/territoriales et les 211 MA de la FIFA.

Le guide de gouvernance financière a pour objectif de veiller à ce que toutes les MA et confédérations exploitent au mieux les fonds reçus dans le cadre du programme Forward, notamment en obtenant le meilleur rapport qualité/prix et en réduisant le risque de mauvais usage.

"FIFA Forward prévoit un audit central de toutes les MA et confédérations lors de chaque exercice, a expliqué Tom Gorissen, directeur des services aux associations membres. Le séminaire et le guide de gouvernance financière visent à aider les MA et les confédérations à se préparer du mieux possible à cette vérification, et à plus long terme, à mettre en œuvre des normes de bonne pratique quant à la gestion financière au sein des MA."

Le séminaire comprenait des exposés, des sessions pratiques et des réunions bilatérales axées sur la gouvernance et le reporting financiers, les opérations financières et les systèmes comptables.

Les MA du Timor oriental, de Mongolie et de Singapour ont été invitées à présenter des exemples de bonnes pratiques sur la planification et la budgétisation, le transfert de fonds à des bénéficiaires subsidiaires, les logiciels comptables modernes et la comptabilité de projet.