Séminaire sur la gouvernance financière au Ghana : « Cela nous aidera à améliorer l’efficacité de nos opérations »

La bonne gouvernance financière est essentielle au bon développement du football

Dix fédérations africaines ont participé au séminaire tenu récemment au Ghana

Les séminaires sont organisés sous l’égide du programme FIFA Campus

Dix associations membres africaines de la FIFA se sont rassemblées à Accra (Ghana) pour un séminaire sur la gouvernance financière. Leurs représentants ont déclaré que grâce aux connaissances acquises lors du séminaire, les fédérations vont pouvoir améliorer grandement leur efficacité, ce qui constitue une composante clé de la croissance et du développement du football dans le monde.

La légende du football ghanéen, Abedi Pelé, a résumé l’importance de cet événement dans une allocution de clôture. « En tant que fédérations de football, nous avons le devoir de former nos clubs aux meilleures pratiques financières », a expliqué le champion d’Afrique 1982 et triple lauréat du Joueur africain de l’année. « À nous de nous passer le mot et de faire bon usage de ces enseignements afin de promouvoir, développer et améliorer notre sport. »

Du 29 au 31 janvier, le Cap-Vert, la Gambie, le Kenya, le Liberia, le Nigeria, la Sierra Leone, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe ont ainsi pris part au séminaire aux côtés du pays hôte.

L’engagement de la FIFA à développer le football et à le rendre véritablement mondial repose sur une gestion financière saine. L’organisation régulière de séminaires de ce type aux quatre coins du monde va précisément dans ce sens. En effet, ils sont conçus pour renforcer la gouvernance financière et le renforcement des compétences au sein des fédérations et pour garantir que les fonds provenant du programme FIFA Forward sont utilisés à bon escient.

Introduit en 2016, le programme Forward finance des projets sur mesure dans chacune des 211 associations membres de la FIFA. Au cours du cycle quadriennal de FIFA Forward 3.0 (2023 à 2026), chaque fédération peut percevoir jusqu’à USD 8 millions – un montant sept fois supérieur à celui qu’elles recevaient avant 2016. Cette augmentation substantielle est une conséquence directe du renforcement de la gouvernance et de la bonne situation financière de la nouvelle FIFA.

« Ce séminaire a été très intéressant et riche en enseignements. Il ne fait aucun doute que nous sommes désormais en mesure de mieux servir nos parties prenantes », a déclaré Prosper Harrison Addo, secrétaire général de la Fédération Ghanéenne de Football. « La qualité du contenu, la pertinence des intervenants, l’ouverture du dialogue, les échanges de connaissances et les exemples concrets présentés ont approfondi notre compréhension de la gouvernance financière, qui est une pierre angulaire de l’intégrité, de la responsabilité et de la transparence dans le football. » « Au moment de repartir chez elles, nos associations membres sont désormais pleinement équipées afin de pouvoir continuer d’augmenter les standards de la gouvernance du football. »

Les séminaires sont organisés sous l’égide du nouveau programme FIFA Campus, qui rassemble toutes les activités pédagogiques proposées dans le cadre des initiatives de renforcement des compétences et de formation pour les fédérations.

« Le séminaire a permis aux dix associations membres invitées de connaître les meilleures pratiques en vigueur en matière de gestion et de gouvernance financières, sur des sujets tels que les acquisitions, les conflits d’intérêts, les documents justificatifs, les systèmes comptables, etc. », a indiqué Christoph Suppiger, chef du département Gouvernance financière et services de supervision de la FIFA. « Cet échange entre les associations membres a été fondamental dans le succès rencontré par le séminaire. La Fédération Ghanéenne de Football a réalisé un travail remarquable en termes d’organisation. »

Le séminaire a débuté par la présentation du Guide de gouvernance financière, avant la tenue de discussions, de sessions en groupes et d’études de cas. L’objectif était de souligner l’importance de la transparence et d’une gestion financière responsable dans le contexte de FIFA Forward.

« L’étendue des informations fournies au sujet des processus d’acquisition, de la gestion efficace des biens et services, ainsi que de la mise en place de déclarations de conflits d’intérêts et de registres pour les membres du comité exécutif et du personnel sont particulièrement précieuses », a déclaré Mohamed Benson Bawoh, secrétaire général par intérim de la Fédération Sierra-Léonaise de Football.