Le Programme exécutif sur la bonne gouvernance s'achève en beauté à Paris

Une vingtaine d’associations membres européennes réunies à Paris

Conclusion de la première phase du Programme exécutif de la FIFA sur la bonne gouvernance

FIFA Campus rassemble et clarifie les offres de formation de la FIFA

C’est à Paris que les représentants d’une vingtaine d’Associations Membres européennes étaient réunis pendant deux jours, les 23 et 24 janvier, pour conclure le dernier volet du Programme exécutif de la FIFA sur la bonne gouvernance.

Ce dernier s’est déployé sur 12 semaines et cinq modules en ligne, offrant à ces hauts responsables issus des quatre coins du Vieux Continent un parcours d’apprentissage intensif visant à perfectionner les aptitudes des dirigeants en leur apportant des réponses adaptées aux besoins particuliers de leurs fédérations respectives.

Ce sixième et dernier volet a donc conclu en beauté, avec en prime une vue imprenable sur la Tour Eiffel, la première édition européenne de ce programme. Ces deux journées studieuses et conviviales ont permis aux camarades de promotion de faire enfin connaissance en personne et sans écran interposé. Ce bouquet final a permis de récapituler les différents thèmes abordés ces derniers mois tout en explorant des nouveaux sujets grâce aux intervenants de renom venus partager leur savoir et leur expérience en matière de gouvernance, de conformité et de leadership, comme Paul Barber, PDG du Brighton & Hove Albion FC, ou encore Hicham El Amrani, conseiller principal de la Fédération saoudienne de football.

Des thèmes de gouvernance variées

« Je tiens à remercier la FIFA pour cette initiative », sourit Rita Bagdoniene, Secrétaire générale de la Fédération lituanienne de football (LFF). « Ces initiatives sont essentielles pour nous aider à nous améliorer et trouver une façon d’atteindre le niveau supérieur. Les intervenants auxquels nous avons eu affaire sont incroyablement bons », souligne celle qui a particulièrement apprécié l’aspect pratique et très concret du programme, qui permet de se projeter facilement dans sa mise en application.

Même satisfaction chez Andreas Baumgartner, Responsable de la bonne gouvernance pour la Fédération autrichienne de football (ÖFB), qui va quitter Paris avec dans sa valise des pistes nouvelles pour améliorer le leadership et la prise de décision, qu'il classe comme domaine à améliorer en priorité. « Grâce à ces connections établies avec tous ces experts et ces collègues d’autres fédérations, on peut échanger ses idées et ses expériences. C’est parfait dans notre situation en Autriche », souligne-t-il.

Quant à Teresa Romão, Secrétaire Générale de la Fédération portugaise de football (FPF) , elle retient surtout l’idée que « la gouvernance n'est pas quelque chose qui peut se tenir pour acquis. Il faut toujours s’adapter et sans cesse faire face à de nouveaux défis ».

FIFA Campus, pour une offre plus lisible

Chaque association membre est confrontée à ses propres problématiques, mais peut compter sur l’expertise de la FIFA pour identifier les problèmes et proposer des réponses complètes et adaptées aux besoins de formation et de développement. « On voit à quel point les gens sont friands de ce genre d’initiatives », constate Gelson Fernandes, Directeur adjoint de la division Associations membres. « Le renforcement des capacités est un des objectifs principaux du Président Gianni Infantino, et tous nos efforts vont dans ce sens », souligne l’ancien international suisse.

Des efforts qui sont récompensés par la formidable implication des participants à ce programme, comme le souligne Tom Gorissen, Directeur des Services aux Associations Membres de la FIFA. « Je suis très heureux de voir tous ces dirigeants, qui ont un travail très exigeant au sein de leurs fédérations, s’engager ainsi et y consacrer autant de temps », se réjouit-il.

La création de FIFA Campus était guidée par la volonté de l’instance dirigeante du football mondial de rassembler l’ensemble de ses offres de formation sous une même bannière « afin que les associations membres puissent facilement trouver des informations sur les cours, le développement des capacités et les offres d’apprentissage en ligne de la FIFA », détaille Tom Gorissen.

Un nouveau cycle à venir

« Nous avons commencé cette aventure l’année dernière en lançant quatre initiatives, quatre projets pilotes dans le cadre de FIFA Campus », poursuit-il. Après l’Afrique, l’Asie/Océanie, les Amériques, l’Europe vient donc d’achever ce premier tour de piste réussi, qui n’est pas totalement achevé puisqu’un suivi a été demandé à chaque participant, invité à mettre ses leçons en pratique avec un exercice appliqué au sein de sa fédération.

« Notre but est de tirer tous les enseignements de la mise en œuvre de notre concept grâce aux retours des associations membres, et perfectionner ainsi l’ensemble de nos éléments, que ce soit l’apprentissage en ligne ou le contenu proposé lors des sessions en présentiel ».

Les retours collectés lors des sessions précédentes de cette première phase ont été extrêmement positifs et ce volet européen confirme ce succès aux allures de plébiscite, dont une nouvelle salve sera lancée en mars 2025 afin d’offrir la possibilité à d'autres associations membres du monde entier d’entrer dans la danse.