Le soutien de FIFA Forward renforce le championnat et le parcours des joueurs au Canada

La FIFA fournit un financement important à la Canadian Premier League

Créée en 2019, la CPL comble un vide dans la pyramide du football

La compétition tiendra un rôle crucial dans la formation des joueurs avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le football canadien vit un âge d'or sans précédent L'héritage de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2015™ continue de porter ses fruits. Il y a deux ans, les Canucks ont remporté la médaille d'or du Tournoi Olympique de Football Féminin, Tokyo 2020, offrant à leur pays sa première couronne mondiale en senior.

La sélection masculine connaît un essor similaire. En 2022, elle a fait sa première apparition en 36 ans en Coupe du Monde de la FIFA™, où elle a impressionné par la qualité et la modernité de son jeu.

Et en point d'orgue, le Canada se prépare à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, aux côtés des États-Unis et du Mexique.

Comme toujours, un championnat puissant et dynamique est le fondement essentiel d'une équipe nationale forte.

La FIFA apporte son assistance au nouveau championnat depuis 2017, en vue de développer la partie supérieure de la pyramide footballistique du pays et ainsi de stimuler les performances des sélections sur la scène internationale. Formée en 2019, la Premier League canadienne (CPL) continue de bénéficier du soutien de la FIFA, par le biais du cycle de financement de FIFA Forward 3.0 qui investira 2 millions USD sur la période 2023-2026. Ces fonds seront affectés aux frais de déplacement, de logement et de match des arbitres, ainsi qu'aux budgets de déplacement et de logement des équipes.

"Nous sommes heureux d'épauler la Fédération canadienne de football (CSA) et la CPL à travers le programme FIFA Forward, afin de donner la possibilité aux joueurs d'exceller au plus haut niveau du football national, commente Andrea Pizzati, coordinatrice régionale des associations membres de la FIFA – Amériques.

La CPL constitue un composant crucial du parcours de développement footballistique du Canada. Il est remarquable de voir à quel point elle a grandi et évolué en cinq ans, pour devenir une compétition efficace et solide."

Elle se dispute dans l'un des plus vastes pays du monde, avec des équipes disséminées de la Colombie-Britannique sur la côte ouest à la Nouvelle-Écosse sur la côte est. Elle fait donc face à des coûts de déplacement et des défis logistiques de taille.

Elle compte désormais cinq saisons à son actif, celle de 2020 s'étant déroulée dans un format modifié en raison du Covid-19. Sa prochaine étape consiste à devenir pleinement autonome en amont et au-delà de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Actuellement, les contrats des joueurs, le marketing, la billetterie, le sponsoring, la communication et le fonctionnement du championnat sont régulés et dirigés de manière centralisée à des fins de cohérence, ainsi que de viabilité et de durabilité de la compétition.

Bien que la CPL n'en soit qu'à ses débuts, deux de ses anciens joueurs ont été retenus pour Qatar 2022, tandis que six internationaux actuels sont issus de la dernière équipe U-20. Ces résultats ont été en partie obtenus grâce à une stipulation de la ligue voulant que tous les clubs alignent des U-21 pendant au moins 2000 minutes au cours de la saison. Les clubs de CPL prennent également part à la Ligue des champions de la Concacaf depuis 2021. Le Forge FC de Hamilton y a atteint les huitièmes de finale l'an dernier et a livré un combat mémorable contre le poids lourd mexicain de Cruz Azul.

Continuer à construire un vivier durable de joueurs pour alimenter nos équipes nationales est une priorité clé pour nous. C'est pourquoi nous sommes fiers de notre investissement par le biais du programme FIFA Forward. Canada Soccer Secretary General, Jason de Vos.

"La Canadian Premier League affiche une année exceptionnelle, se réjouit le commissaire du championnat Mark Noonan. Nous sommes fiers d'avoir défini une nouvelle référence lors de notre saison la plus compétitive à ce jour sur le terrain, et la plus réussie en dehors. Nous avons connu plus de parité que jamais, continué de mettre l'accent sur la formation des joueurs nationaux, établi un nouveau record de frais de transfert, vu les chiffres de la fréquentation s'envoler et atteint des records dans de nombreux autres secteurs clés de notre activité.

Nous sommes ravis de continuer à travailler aux côtés de nos partenaires de la FIFA, de la Concacaf et de la Fédération, afin de bâtir un championnat que tous les Canadiens d'un océan à l'autre puissent s'approprier avec fierté, un endroit où les jeunes joueurs nationaux poursuivent leur rêve et où les communautés se rassemblent autour du ballon rond. Le meilleur reste à venir."

La saison 2023 s'est achevée en beauté le samedi 28 octobre. Près de 14 000 spectateurs sont venus voir le Forge FC maintenir sa mainmise sur la compétition, bien que sur la plus petite des marges. Les Hammers se sont imposés 2-1 sur le Cavalry FC pour s'adjuger leur quatrième couronne en autant de campagnes, après une remontée au score et un "But olympique" spectaculaire de Tristan Borges en prolongation.

Le soutien continu de l'instance dirigeante du football mondial permet de renforcer la plateforme phénoménale déjà en place avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, une opinion partagée par le Secrétaire général de la Fédération canadienne, Jason de Vos.

"Félicitations à nos partenaires de la Canadian Premier League d'avoir offert une fin passionnante à une cinquième saison historique, a déclaré l'ancien arrière central, capé 49 fois avec le Canada.

Continuer à construire un vivier durable de joueurs pour alimenter nos équipes nationales est une priorité clé pour nous. C'est pourquoi nous sommes fiers de notre investissement par le biais du programme FIFA Forward. Ce partenariat a joué un rôle crucial dans la croissance et la durabilité du championnat, et il est fantastique de voir les communautés de tout le pays soutenir notre sport à l'échelle nationale", conclut-il.

Finale de la Première Ligue Canadienne Previous 01 / 08 Tim Hortons Field in Hamliton, home to Canadian Premier League side Forge FC 02 / 08 The Canadian Premier League's new North Star Cup 03 / 08 Canadian Premier League Final - Cavalry FC and Forge FC line up before the game 04 / 08 Canadian Premier League Final - reverse view as Cavalry FC open the scoring 05 / 08 Canadian Premier League Final - Cavalry’ FC celebrate Ali Musse's goal 06 / 08 Canadian Premier League Final - Forge FC celebrate an Olimpico goal by Tristan Borges 07 / 08 Forge FC celebrate becoming four-time Canadian Premier League playoff champions 08 / 08 Forge FC celebrate in the changing room after winning the Canadian Premier League play-off final Next