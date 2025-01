Le Diplôme en Gestion de Club a pour but de transmettre aux dirigeants des clubs du monde entier le savoir-faire et les connaissances pratiques des principaux professionnels du football, afin d’améliorer leurs compétences et de faire franchir un palier à leur club.

Ce cursus vise à transmettre aux dirigeants de club du monde entier les connaissances pratiques les plus récentes de l’industrie du football dans les domaines clés de la bonne gestion d’un club. S’appuyant sur des voix influentes à l’échelle internationale afin de favoriser l’analyse et le partage des meilleures pratiques, ce programme unique et exclusif sera axé sur les dernières tendances en matière d’opérations, de gestion des stades, de finances, de marketing, de communication, d’académies et centres de formation, de gouvernance, de questions juridiques, de leadership et de négociation.

Conformément à la vision de la FIFA de rendre le football véritablement mondial, le Diplôme de la FIFA en Gestion des Clubs contribue aux efforts déployés par l’organisation pour professionnaliser et démocratiser le football en permettant à davantage de clubs du monde entier d’évoluer au plus haut niveau « en dehors du terrain ». Sa première édition a débuté en mars 2021 et s'est terminée en mai 2022. La procédure de candidature pour la deuxième édition du Diplôme de la FIFA en Gestion des Clubs commencera lorsque l'édition 2022/2023 de la formation sera officiellement lancée.

Vous trouverez de plus amples informations sur l’édition 2021/2022 du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs dans la brochure officielle.

Cérémonie de remise des diplômes à Zurich (mai 2022)

Vidéo du cours:

Fin de la première édition du Diplôme de la FIFA en Gestion de Club

Galerie d'images du cours:

Session de Madrid (Septembre 2021)

Vidéo de la session:

Galerie de la session: