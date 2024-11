L’octroi de licences aux clubs est une composante fondamentale de la professionnalisation du football partout dans le monde. Le système s’appuie sur des critères et des exigences minimales que les clubs doivent satisfaire pour obtenir une licence et pouvoir ainsi participer à une compétition donnée. Le département Football professionnel de la FIFA soutient toutes les confédérations et associations membres du monde dans la mise en place et l’amélioration d’un tel système. Pour ce faire, le département organise des séminaires sur le sujet, en plus des nombreuses autres initiatives qu’il met en œuvre auprès de plusieurs confédérations et associations membres.