São Tomé-et-Príncipe doit se doter d’infrastructures, a déclaré le président de la Fédération à Gianni Infantino

"Parmi les sujets que nous avons abordés, il y a les défis logistiques auxquels le pays est confronté et la modernisation du stade national, afin que le pays puisse à nouveau accueillir des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA", a déclaré M. Infantino. "Nous avons échangé sur le rôle que peut jouer le programme FIFA Forward en ce sens et dans le développement des infrastructures en général."

"Les habitants de São Tomé-et-Príncipe vouent une véritable passion au football, et j’ai pu le constater lors de ma visite dans ce beau pays il y a quelques années. Nous entendons poursuivre notre collaboration avec le président Monteiro et son équipe afin de tirer parti de diverses initiatives de la FIFA, telles que le Programme de Développement des Talents de la FIFA, pour aider à révéler et à former des joueurs talentueux de cette magnifique région d’Afrique. De plus, notre soutien permettra d’offrir davantage d’opportunités footballistiques aux Santoméens et Santoméennes."