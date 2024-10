Le Président de la FIFA félicite l’Ouzbékistan, hôte de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™

Gianni Infantino a évoqué le développement du football avec le Premier ministre ouzbek, Abdulla Aripov

Le Président de la FIFA a assisté au sixième sacre du Brésil, un record, aux dépens de l’Argentine

L’Ouzbékistan est devenu le premier pays d’Asie centrale à organiser une compétition de la FIFA

Le Président de la FIFA s’est rendu en Ouzbékistan afin, notamment, d’assister à la finale de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™ opposant le Brésil à l’Argentine. Il en a profité pour remercier les instances sportives et les pouvoir publics ouzbeks pour la réussite de la compétition.

En amont de la finale, Gianni Infantino s’était entretenu avec le Premier ministre ouzbek, Abdulla Aripov, en vue d’évoquer le développement du football au sein du pays, le premier d’Asie centrale à accueillir une compétition de la FIFA. Le Président de la FIFA était accompagné du Secrétaire Général de l’instance internationale, Mattias Grafström, ainsi que de Youri Djorkaeff, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA en 1998 avec la France et désormais conseiller spécial football à la FIFA. Gianni Infantino a par ailleurs rencontré le président de la Fédération Ouzbèke de Football (UFA), Abdulsalom Azizov, le ministre des Sports ouzbek, Adkham Ikramov, le premier vice-président de l’UFA et ancien arbitre FIFA ayant officié en Coupe du Monde de la FIFA™, Ravshan Irmatov, le secrétaire général du Comité National Olympique ouzbek, Oybek Komilov, et le vice-président du Comité Olympique Asiatique, Otabek Umarov.

Il a ensuite pris place en tribunes aux côtés du président de la Fédération Brésilienne de Football et membre du Conseil de la FIFA, Ednaldo Rodrigues, lors de la finale de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™. Les Brésiliens se sont imposés 2-1 aux dépens de l’Argentine, remportant au passage leur sixième sacre dans la compétition, un record. Un peu plus tôt, l’Ukraine l’avait emporté 7-1 contre la France dans le match pour la troisième place.

"Félicitations au Brésil, nation la plus titrée en Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, pour cette sixième victoire, et bravo à l’Argentine pour son magnifique parcours. Toutes les équipes participantes et tous les supporters réunis dans ce superbe pays qu’est l’Ouzbékistan ont contribué à rendre cette édition exceptionnelle. J’ai pris énormément de plaisir à la suivre", a déclaré le Président de la FIFA. "Ce fut également un plaisir de rencontrer le Premier ministre ouzbek, M. Abdulla Aripov, afin d’évoquer ensemble le développement du football et de le remercier de soutenir notre sport dans son pays."

FIFA President Gianni Infantino joins players of Brazil as they celebrate victory / Dyego of Brazil is presented with the FIFA Futsal World Cup Trophy by FIFA President Gianni Infantino / FIFA President Gianni Infantino during the trophy presentation following the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 Final / FIFA President Gianni Infantino during the award ceremony after the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024™ Final / FIFA President Gianni Infantino poses with match officials / FIFA President Gianni Infantino presents the FIFA Futsal World Cup Trophy during the award ceremony / Players of Brazil celebrate victory with the trophy following the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 Final / FIFA President Gianni Infantino prior to the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024™ Final

Gianni Infantino a en outre remercié le président de l’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, et toutes les personnes travaillant à l’UFA, sous la direction d’Abdulsalom Azizov. "Vous êtes les grands vainqueurs de cette compétition. Vous avez accueilli des personnes du monde entier dans votre magnifique pays et fait en sorte qu’elles se sentent chez elles", a-t-il affirmé. Au total, quelque 150 000 spectateurs se sont rendus dans les salles de la compétition, qui a été retransmise dans plus de 175 territoires. Ils ont ainsi pu suivre les aventures des 24 équipes participantes – donc quatre néophytes – issues des six confédérations.

"C’est un pays fantastique, un pays qui respire le football, et cela nous a permis de nous sentir chez nous. Nous avons eu droit à une organisation et des salles incroyables, ainsi qu’à des matches de haute volée. Bravo aux hôtes !", a indiqué le Président de la FIFA.