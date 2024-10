En Ouzbékistan, un Brésil historique remporte sa sixième Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™

Sacré champion du monde pour la sixième fois après sa victoire 2-1 contre l’Argentine, le Brésil établit un nouveau record

La première finale 100 % sud-américaine de l’histoire de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ s’est jouée à Tachkent, en Ouzbékistan

Un peu plus tôt, l’Ukraine avait battu la France dans le match pour la troisième place

La dixième Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ a enfin livré son verdict. À Tashkent, le Brésil est entré dans l’histoire en battant l’Argentine 2-1 pour remporter un sixième titre qui s’ajoute à ceux décrochés en 1989, 1992, 1996, 2008 et 2012.

Dans une finale historique, la première entre deux équipes sud-américaines, Ferrão (5’47’’) et Rafael (12’34’’) ont donné au Brésil une avance de 2-0 à la mi-temps avant que l’Argentine ne concrétise sa domination par la réduction du score de Matías Rosa (38’00’’). Le Brésil s’est alors arraché pendant les deux dernières minutes pour finalement terrasser l’Argentine, championne en 2016 et déjà finaliste malheureuse quatre ans plus tard. Pour l’Albiceleste, il ne s’agit que de la deuxième défaite sur les 21 derniers matches joués dans une Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™.

Le Brésil, qui a remporté cinq finales de Coupe du Monde sur six disputées, termine le tournoi avec sept victoires en sept matches et une performance historique de seulement six buts encaissés.

En début de soirée, l’Ukraine avait remporté le match pour la troisième place, son meilleur classement en Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™, sur le score de 7-1 face à la France, qui participait pour la première fois à une phase finale.

Si cette dixième édition de la plus grande compétition de futsal s’est achevée avec des vainqueurs coutumiers du fait, elle a également été marquée par des premières. Ainsi, c’était la première fois que la FIFA organisait un événement en Asie centrale. Plus de 150 000 spectateurs ont assisté aux rencontres jouées dans les villes hôtes de Tashkent, Andijan et Bukhara.

Le tournoi, qui réunissait 24 équipes issues des six confédérations, a bénéficié d’une diffusion en direct dans plus de 175 territoires à travers le monde dans le but d’accompagner la popularité grandissante du futsal.

Enfin, quatre nations faisaient leurs premiers pas dans une Coupe du Monde de Futsal de la FIFATM : la Nouvelle-Zélande, le Tadjikistan, l’Afghanistan et la France.

Distinctions