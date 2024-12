Le président de la Fédération de Sainte-Lucie et Gianni Infantino évoquent les projets de développement

Le programme FIFA Forward finance des projets de premier plan à Sainte-Lucie

L’édition inaugurale du championnat semi-professionnel s’est déroulée cette année

Le pays disposera bientôt d’un réservoir de talents grâce au Programme de développement des talents de la FIFA

À l’occasion d’une entrevue avec le Président de la FIFA, Gianni Infantino, à Miami (États-Unis), le président de la Fédération de Football de Sainte-Lucie (SLFA), Lyndon Cooper, a évoqué les récentes avancées de son pays en matière de développement du football et le rôle essentiel joué par le programme FIFA Forward. Les deux dirigeants ont discuté de l’importance du football féminin et des défis auxquels les pays comme Sainte-Lucie (180 000 habitants) sont régulièrement confrontés.

Un peu plus tôt dans l’année, Gianni Infantino s’était rendu sur place pour visiter le tout premier centre technique de Sainte-Lucie, inauguré en 2019. Les fonds Forward ont d’abord été affectés à la pose d’un terrain artificiel ; ils couvrent aujourd’hui l’installation d’éclairages supplémentaires, qui permettront de prolonger les heures d’usage et d’offrir ainsi de nouvelles opportunités aux populations locales.

Une partie des sommes a, par ailleurs, servi à financer les frais de préparation des différentes équipes nationales. Grâce au programme Forward, la SLFA a en outre pu acquérir de nouveaux équipements (appareils de suivi GPS, moniteurs de fréquence cardiaque, analyse vidéo), mais aussi embaucher un psychologue du sport spécialisé dans la haute performance et la collecte de données.

Autre signe encourageant, cette année a été marquée par la première édition du nouveau championnat semi-professionnel de Sainte-Lucie. Cette compétition, qui compte deux divisions, a livré son verdict en octobre.

"Nous avons réfléchi, en compagnie du président de la Fédération de Football de Sainte-Lucie, Lyndon Cooper, aux actions à mener pour continuer à développer le football dans son pays. Nous allons nous concentrer sur le football féminin, la formation des entraîneurs, les infrastructures et le développement des talents", a déclaré le Président de la FIFA, qui avait déjà rencontré M. Cooper à Paris, en mars 2023.

"J’ai été heureux d’apprendre que le programme Forward et le Programme de développement des talents de la FIFA avaient eu des effets positifs. Les fonds alloués par le premier ont permis de construire de nouveaux bâtiments, à l’image du centre technique, et d’investir dans la technologie ; le second contribue à la détection d’un groupe de jeunes joueurs talentueux qui incarnent l’avenir."

"Nous avons aussi parlé de la mise en œuvre du programme Football for Schools de la FIFA. Enfin, je lui ai souhaité bonne chance dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les habitantes et les habitants de Sainte-Lucie peuvent compter sur le soutien de la FIFA. Nous allons tout faire pour rendre le football plus accessible aux filles et aux garçons, quel que soit leur niveau."

Les récents résultats sur le terrain incitent plutôt à l’optimisme. L’équipe nationale masculine a ainsi remporté ses trois premiers matches dans les qualifications pour la Gold Cup de la Concacaf 2025 ; malheureusement, les trois revers consécutifs qui ont suivi ne lui ont pas permis de forcer les portes de la phase finale.

Engagés dans le deuxième tour des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, les Piton Boyz occupent actuellement la troisième place du groupe C. Il leur reste encore deux matches à disputer contre Curaçao et la Barbade, en juin 2025.