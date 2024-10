Pour le Président de la FIFA, la République de Corée est "un exemple à suivre"

Le voyage en République de Corée du Président de la FIFA, Gianni Infantino, a commencé par une visite au siège de la Fédération coréenne de football (KFA) à Séoul, où il a couvert d’éloges le pays aux niveaux territorial, régional et mondial, le qualifiant "d’exemple à suivre" en matière de gestion et de développement du football.

Pour sa troisième visite au pays du matin calme en tant que président de la FIFA - sa première depuis la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, République de Corée 2017™ - Gianni Infantino a été accueilli par le président de la KFA, Chung Mong Gyu, et a évoqué avec lui la construction du nouveau centre national du football dans la ville de Cheonan, qui est soutenue par un financement du programme de développement FIFA Forward . Elle devrait être achevée en mai 2025.

La République de Corée et la FIFA veulent promouvoir le progrès social grâce au football

La République de Corée et la FIFA veulent promouvoir le progrès social grâce au football

"Ma rencontre avec les dirigeants de la KFA, menés par le président Chung Mong Gyu, au siège de la Fédération coréenne de football (KFA) à Séoul, a été très productive", a déclaré le Président de la FIFA. "Nous avons évoqué la manière dont le programme FIFA Forward pourrait encore contribuer au développement du football et nous avons félicité tout le monde pour le travail impressionnant accompli ici pour développer le football. La République de Corée est un exemple à suivre en matière de gestion, de développement et d’investissement dans le football, y compris le football féminin et les catégories jeunes."