Pour Gianni Infantino, les qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ feront naître des vocations dans la région

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ comptera plus d’équipes asiatiques que jamais auparavant

En marge du tirage au sort du troisième tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que ces rencontres seraient source d’inspiration et d’unité dans toute la région. Dans une allocution vidéo adressée aux dix-huit équipes encore en lice, le Président de la FIFA a évoqué les progrès du football asiatique et les opportunités offertes par la FIFA pour poursuivre sur cette voie.

"Ces rencontres feront rêver les jeunes de tout le continent et seront une nouvelle occasion de s’unir grâce au football", a déclaré le Président de la FIFA.

"Je tiens à féliciter les dix-huit équipes encore en lice et je leur souhaite bonne chance pour la suite. Grâce à notre décision d’étendre la compétition à 48 équipes, au moins huit d’entre vous – et peut-être même neuf – auront la chance de vivre les frissons et l’excitation si caractéristiques de la Coupe du Monde de la FIFA."