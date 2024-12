FIFA President signs agreement with Moroccan authorities to open FIFA Africa Office in Rabat

Le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, et le Président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, ont signé un accord avec la FIFA

Le bureau Afrique de la FIFA sera situé dans la capitale marocaine Rabat

“C'est ici que nous tracerons l'avenir du football africain” - Gianni Infantino

Durant sa visite au Maroc, le Président de la FIFA, Gianni Infantino a signé un accord avec le gouvernement du Maroc et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour ouvrir le bureau Afrique de la FIFA dans le pays qui accueillera la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, conjointement avec le Portugal et l'Espagne.

M. Infantino a signé l'accord d'accueil du bureau Afrique de la FIFA à Marrakech, avec le chef du gouvernement du Royaume du Maroc, Aziz Akhannouch et le Président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, en la présence du Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe. Le bureau sera situé dans la capitale marocaine Rabat et devrait initier ses opérations en 2025.

“Nous savons à quel point les Marocains sont accueillants. Tout le monde aime le Maroc. Le Maroc et le football seront à l'honneur ici, à nouveau, en 2030. J'en suis convaincu. Félicitations et merci ! C'est pour cela que nous, la FIFA, avons décidé d'établir notre principal bureau ici, au Maroc, à Rabat”, a déclaré le Président de la FIFA.

“Je tiens à remercier le gouvernement. Je tiens à remercier le Maroc et tous les Marocains. C'est ici que nous tracerons l'avenir du football africain, ensemble. Nous écrirons des chapitres fascinants du futur du football africain. Je suis certain qu'ensemble, nous donnerons à l'Afrique le succès qu'elle mérite.”

Le Président de la FIFA a également souhaité bonne chance aux quatre représentants de l'Afrique à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA™ inaugurale à 32 équipes. Cette compétition sera disputée aux États-Unis du samedi 14 juin au dimanche 13 juillet 2025. Les quatre équipes en question sont ; l'Espérance sportive de Tunisie, le FC Al Ahly, le FC Mamelodi Sundowns et l'AC Wydad.

La FIFA a des bureaux similaires à Paris, à Miami et à Jakarta qui renforcent son implication dans les différentes régions du globe et démontrent son engagement envers le développement du football à travers le monde.

Le Maroc a fait d'extraordinaires progrès dans les dernières années, tant sur le plan des performances que sur le plan de l'accueil d'événements. Il deviendra le second pays africain à recevoir une Coupe du Monde de la FIFA™. Cette mission sera effectuée de concert avec le Portugal et l'Espagne en 2030, suite à la décision prise au Congrès extraordinaire de la FIFA le mercredi 11 décembre 2024.

L'équipe nationale masculine a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, devenant la première équipe africaine à atteindre ce stade de la compétition. Les Marocains ont également décroché la médaille de bronze au Tournoi olympique de football de Paris 2024. Dans le même temps, leurs homologues féminins ont fait leurs débuts en Coupe du Monde féminine de la FIFA à l'édition de 2023, en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande, où elles se sont hissées en huitièmes de finale.

Le Maroc a accueilli la Coupe d'Afrique des nations féminine de la CAF pour la première fois en 2022 et recevra cinq éditions consécutives de la Coupe du Monde féminine U-17 de la FIFA™ à compter de 2025. Le pays nord-africain a aussi reçu l'ancienne Coupe du Monde des clubs de la FIFA à trois reprises, la plus récente d'entre elles en 2022, et accueillera la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2025.

L'équipe nationale masculine a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, devenant la première équipe africaine à atteindre ce stade de la compétition. Les Marocains ont également décroché la médaille de bronze au Tournoi olympique de football de Paris 2024. Dans le même temps, leurs homologues féminins ont fait leurs débuts en Coupe du Monde féminine de la FIFA à l'édition de 2023, en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande, où elles se sont hissées en huitièmes de finale.

Le Maroc a accueilli la Coupe d'Afrique des nations féminine de la CAF pour la première fois en 2022 et recevra cinq éditions consécutives de la Coupe du Monde féminine U-17 de la FIFA™ à compter de 2025. Le pays nord-africain a aussi reçu l'ancienne Coupe du Monde des clubs de la FIFA à trois reprises, la plus récente d'entre elles en 2022, et accueillera la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2025.

Durant la cérémonie des CAF Awards, qui a également été tenue à Marrakech, le Président de la FIFA a annoncé les vainqueurs. Il a offert le trophée de Meilleure joueuse africaine de l'année à la Zambienne Barbra Banda, de l'Orlando Pride, et le prix de Meilleur joueur africain de l'année au Nigérian Ademola Lookman, du BC Atalanta.