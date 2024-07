Les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, source de motivation pour l’Océanie

Selon le Président de la FIFA, les membres de l’OFC peuvent tous rêver de participer à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™

En 2026, l’Océanie aura pour la première fois une place garantie

Cette édition sera la plus inclusive de l’histoire, avec 48 équipes réunies au Canada, aux États-Unis et au Mexique

Après le tirage au sort préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour la Confédération Océanienne de Football (OFC), Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a rappelé aux sélections engagées qu’elles auront d’une opportunité unique d’entraîner dans leur sillage une nouvelle génération de joueurs de toute la région, qui bénéficiera d’une inédite place garantie dans la compétition reine. Parmi les 11 membres actuels de l’OFC, qui participeront tous aux qualifications pour la première fois depuis 2018, seule la Nouvelle-Zélande a déjà eu l’honneur de prendre part à une Coupe du Monde de la FIFA™, en 1982 et 2010. Par le passé, les différents formats de la compétition préliminaire prévoyaient en effet un barrage contre des équipes d’autres confédérations. Cette fois, grâce à l’élargissement du plateau de la Coupe du Monde à 48 équipes, l’OFC est assurée de voir l’un des siens disputer l’édition la plus inclusive de l’histoire, organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

"Une seule des équipes concernées par ce tirage au sort a déjà joué la Coupe du Monde masculine. Mais maintenant, grâce à notre nouveau format, toutes les autres peuvent rêver à une qualification historique", a lancé le Président Infantino dans une allocution vidéo diffusée pendant la cérémonie. "Ces qualifications, qui seront une source d’inspiration pour toute la jeunesse d’Océanie, permettront une nouvelle fois de rassembler les peuples par le biais du football."

La phase préliminaire débutera en septembre, avec un mini-tournoi à élimination directe mettant aux prises les quatre équipes de l’OFC les moins bien placées au Classement mondial FIFA/Coca-Cola de juillet 2024 : les Îles Cook affronteront le Tonga, tandis que les Samoa américaines défieront les Samoa. Les vainqueurs de ces deux duels se retrouveront ensuite trois jours plus tard. Celui qui sortira victorieux rejoindra les sept autres équipes au deuxième tour, pour lequel le tirage au sort préliminaire a déjà permis de constituer deux groupes de quatre. Les rencontres seront disputées en octobre et novembre prochains.

Les deux meilleurs de chaque groupe passeront alors au troisième tour, dans le cadre duquel ils s’affronteront en matches à élimination directe, en mars 2025, afin de déterminer l’équipe qui se qualifiera automatiquement pour la Coupe du Monde 2026. Le finaliste malheureux aura une chance supplémentaire d’obtenir son précieux sésame via le Tournoi de barrage intercontinental de la FIFA. L’Océanie pourrait ainsi compter deux représentants en phase finale de la compétition reine.

"Ce jour est très important pour notre confédération et nos associations membres. Une nouvelle étape a été franchie pour de nombreux joueurs, et toutes les équipes participantes peuvent croire en leurs chances", s’est réjoui Lambert Maltock, vice-président de la FIFA et président de l’OFC. Lui aussi s’exprimait par le biais d’une allocution vidéo diffusée au cours du tirage au sort, organisé au siège de la FIFA, à Zurich, et conduit par Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin de la FIFA.

"À l’OFC, nous venons de passer les deux dernières années à établir et mettre en œuvre avec nos associations membres une feuille de route jusqu’à ce moment précis. Nous avons investi énormément de temps dans le renforcement de nos trois piliers stratégiques – développement, formation et haute performance – pour nous donner les moyens d’atteindre l’excellence, collectivement, sur le terrain et en dehors. Bonne chance à nos associations membres, à nos entraîneurs, à nos équipes et à nos joueurs. Votre parcours vers la Coupe du Monde 2026 commence aujourd’hui."