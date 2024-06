Le Président de la FIFA visite le Malawi et présente ses condoléances suite au décès du vice-président du pays

La journée du Président de la FIFA a débuté par une rencontre avec le Président de l’Association du Malawi de football (FAM), Fleetwood Haiya, et la Ministre de la jeunesse et des sports, Uchizi Mkandawire. Tous deux ont rejoint Mr Infantino alors qu’il présentait ses condoléances en personne au Président du Malawi, Lazarus Chakwera. Dans le même temps, le drapeau du Malawi ainsi que ceux des six confédérations du football mondial ont été mis en berne au foyer de la FIFA à Zurich, en Suisse.

"Elle a eu un très beau parcours, couronné de succès. Nous nous retrouvons ici, maintenant. Nous nous devons d’être ici, nous tous, pour soutenir Tabitha, soutenir ce qu’elle est, mais aussi défendre ce qu’elle représente pour tant de filles et de femmes à travers le monde. Le fait qu’elle ait réussi et qu’elle continue de réussir est une ode à la résilience, à l’effort, à la passion et au talent. D’ailleurs, le talent abonde au Malawi."

Sous le protocole d’accord (MoU) de l’Agence française de développement (AFD) et de la FIFA, une académie inclusive a été inaugurée à Mzuzu et le Malawi a adhéré au programme "Football for schools" (F4S), qui enseigne le football ainsi que les compétences académiques et personnelles. De plus, les installations au centre technique Chiwembe à Blantyre ont été agrandies, avec l’ajout d’une tribune couverte, d’un tunnel pour joueurs et de vestiaires. Cela a transformé le complexe en un mini-stade pouvant être utilisé pour les entraînements de l’équipe nationale et pour les matches des catégories jeunes, contribuant de la sorte à décongestionner le stade national de Blantyre.