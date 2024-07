Le Président de la FIFA prend trois engagements à l’occasion du Sommet international sur le sport pour le développement durable

Gianni Infantino promet la construction par la FIFA de 1 000 mini-terrains dans le monde entier

La FIFA prévoit d’investir plus de 2 milliards de dollars dans le développement du football sur la période 2023-2026

"Le football continuera à unir le monde", affirme le Président de la FIFA

Gianni Infantino a pris trois engagements lors du Sommet international sur le sport pour le développement durable qui s’est tenu à Paris. Il a promis à un large auditoire de chefs d’État et de dirigeants sportifs que le football continuerait à unir le monde, que la FIFA continuerait à investir dans le développement du football et qu’elle s’engageait à construire 1 000 mini-terrains football dans le monde entier.

"Un jour, Nelson Mandela a dit ‘s’il y a une chose sur cette planète qui a le pouvoir d’unir les gens, c’est bien le football", a déclaré le Président de la FIFA. "C’est précisément notre mission d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Nous voulons nous unir dans la paix, dans la passion et dans la joie".

Avant d’ajouter : "La FIFA est composée 211 États membres, pays membres, associations membres, soit plus que les Nations Unies. Nous sommes présents aux quatre coins de la planète, et nous prenons cette responsabilité très, très au sérieux".

Le sommet, organisé par l’Agence française de développement (AFD), s’est déroulé dans la capitale française à la veille de l’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et a été accueilli par le président français, Emmanuel Macron, et le président du Comité international olympique, Thomas Bach.

Il a réuni plus de 500 participants, parmi lesquels des chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants d’organisations internationales, des athlètes et des représentants du mouvement sportif, ainsi que des acteurs du sport et du financement du développement.

Le Président de la FIFA au Sommet international sur le sport pour le développement durable 02:22

Gianni Infantino a déclaré que le sommet était "une excellente occasion d’échanger des idées avec des dirigeants du monde entier sur la manière dont le sport, le football en particulier, peut favoriser un changement positif". Le Président de la FIFA a poursuivi : "La FIFA profite déjà de l’attrait mondial du football pour soutenir l’éducation, la santé et la jeunesse par le biais d’initiatives organisées dans le monde entier. Aujourd’hui, je veux une nouvelle fois souligner l’engagement de la FIFA à travers ces activités et continuer à discuter de nos collaborations avec les différentes parties prenantes en vue de promouvoir le développement durable du football, partout et pour tout le monde".

Son premier engagement est de « continuer à unir le monde autour du football et du sport en général, comme le font (le Président du CIO) Thomas Bach et son équipe, et comme nous le faisons toutes et tous dans ces Jeux olympiques et dans les tournois de football ».

Puis il a annoncé que la FIFA s’engageait à investir plus de 2 milliards de dollars dans le développement du football au cours des deux prochaines années à travers les 211 associations membres, pour atteindre un total de 5 milliards de dollars depuis son élection à la présidence de la FIFA en 2016. Cela inclut "des projets comme le Programme de Développement des Talents (de la FIFA) qui vise à construire 75 académies dans 75 pays, et le projet FIFA Forward, qui a un impact sur les compétitions de millions de filles et de garçons à travers le monde".

Enfin, la FIFA va installer au moins 1 000 mini-terrains à travers le monde pour continuer à fournir des infrastructures de football durables, en particulier pour soutenir les personnes vivant dans des zones défavorisées ou rurales et pour favoriser l’accès au sport conformément à l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Le Président de la FIFA, rejoint sur scène par Youri Djorkaeff, conseiller football de la FIFA, et Jessica Houara, FIFA Legend, a ensuite fait une autre promesse pour conclure son discours : "Toute personne qui nous écoute peut s’engager à construire un terrain de plus et nous compenserons chaque terrain que quelqu’un ici ou à l’extérieur de cette salle voudra mettre en place."