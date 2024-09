Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, discutent des moyens de renforcer leur collaboration

Le Président de la FIFA a rencontré le secrétaire général du Conseil de l’Europe à New York

Gianni Infantino vise une alliance à long terme entre les deux organisations

La prévention en faveur des enfants et la bonne gouvernance seront notamment au cœur de cette alliance

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le secrétaire général du Conseil de l’Europe (CdE), Alain Berset, se sont rencontrés à New York, (États-Unis), en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, pour discuter de la coopération entre leurs deux organisations aux niveaux administratif et parlementaire.

Fondé en 1949, le CdE est la plus ancienne organisation intergouvernementale européenne. Elle joue un rôle prépondérant dans la défense et la promotion de l’État de droit et des droits humains dans ses 46 États membres. Depuis la signature d’un protocole d’accord en 2018, les deux entités ont uni leurs forces sur de nombreux sujets importants.

Le Président de la FIFA a déclaré que la réunion entre les dirigeants de ces deux organisations – la première depuis que l’ancien secrétaire général du CdE, Thorbjørn Jagland, a terminé son mandat en 2019 – revitalisera et accélèrera leur collaboration internationale unique.

"La coopération entre la FIFA et le Conseil de l’Europe aux niveaux administratif et parlementaire a été l’un des principaux thèmes abordés lors de ma rencontre avec le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset", a expliqué Gianni Infantino. "Nous avons déjà travaillé ensemble sur la prévention en faveur des enfants, la lutte contre la manipulation de matches, la sûreté et la sécurité, et nous voulons à présent étudier comment poursuivre notre collaboration sur ces sujets importants."

"En outre, il est essentiel pour la FIFA de faire en sorte que cette collaboration profite de la position de notre sport dans la société afin de défendre et de promouvoir l’égalité, l’unité et le respect mutuel."