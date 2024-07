Le Président de la FIFA inaugure un bureau de la FIFA à Jakarta (Indonésie)

La FIFA et la Fédération Indonésienne de Football ont signé un accord de coopération

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, et Erick Thohir, son homologue de la Fédération Indonésienne de Football (PSSI), ont signé un accord de coopération en marge de la cérémonie d’inauguration du nouveau bureau de la FIFA à Jakarta, l'actuelle capitale indonésienne.

Quarante personne travailleront dans ce vaste espace de 962 mètres carrés. Les locaux disposent d'un salon de direction, de salles de conférence et de réunion, d’une zone d’exposition et de locaux pour l’organisation de conférences de presse.

FIFA President opens FIFA Jakarta Office in Indonesia

"C’est une journée importante pour la FIFA car nous fêtons l’ouverture d'un nouveau bureau à Jakarta alors même que l’Indonésie accueille sa première compétition de la FIFA", s’est réjoui Gianni Infantino à l’issue de cet événement, auquel ont également assisté Joko Widodo, le président de la république d’Indonésie, et Sri Mulyani Indrawati, son ministre des Finances. "Cette inauguration marque une étape importante dans notre volonté d’unir le monde par le football. Elle témoigne également de la volonté de la FIFA de développer le football, partout dans le monde."

La Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2021™ ayant dû être annulée en raison de la pandémie de Covid-19, l’édition 2023 marque le grand retour de cette compétition, après quatre ans d’absence. Il s’agit en outre d’une grande première pour le pays hôte, qui n’avait encore jamais accueilli une compétition de la FIFA. La Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ ne s’était encore jamais déroulée dans le sud-est de l’Asie, même si, par le passé, la RP Chine, les Émirats arabes unis, l’Inde, le Japon et la République de Corée ont eu l’occasion d’endosser le costume d’hôte.

"J’aimerais remercier le président Joko Widodo pour son soutien, ainsi que le président de la Fédération Indonésienne de Football Erick Thohir et son équipe pour l’excellent travail réalisé", a déclaré le Président de la FIFA. "Nous sommes impatients de poursuivre notre objectif de rendre le football véritablement mondial et d’améliorer le quotidien des habitants d’Indonésie et de la région."