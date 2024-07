Le Président de la FIFA félicite le nouveau Président de la Fédération royale néerlandaise de football

Ancien chef de police à Rotterdam et à Amsterdam qui conseille les instances du football sur des questions de sécurité depuis plus de 20 ans, M. Paauw a pris ses fonctions le 27 mai de cette année.

“J’ai été ravi d’accueillir Frank Paauw, fraîchement élu Président de la Fédération royale néerlandaise de football, au bureau de la FIFA à Paris“, a déclaré M. Infantino. “Il prend en charge une fédération nationale dynamique et efficace, et j’ai hâte de pouvoir donner suite à cette fantastique relation professionnelle.“

“L’expérience du Président Paauw dans le football, son amour pour le sport et la superbe équipe qu’il dirigera garantiront que la KNVB tirera profit du fantastique bassin de talents dont elle dispose, et qu’elle se maintiendra parmi les équipes les plus performantes du football masculin et féminin.“