Le Président de la FIFA et son homologue sénégalais ont discuté à Paris du développement du football

Gianni Infantino a rencontré Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), au bureau parisien de la FIFA

La FIFA et la FSF ont travaillé en étroite collaboration sur un grand nombre de projets techniques et d’infrastructure

Le Président Senghor affirme que le développement est toujours la priorité du programme FIFA Forward, avec le nouveau siège de la FSF prévu pour la troisième phase du programme.

Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), se sont rencontrés au siège de la FIFA à Paris, en France. Leur entretien a porté sur les résultats positifs du programme FIFA Forward sur le paysage footballistique du pays d’Afrique de l’Ouest.

Créé en 2016, FIFA Forward soutient les 211 associations membres de la FIFA dans la réalisation de leurs projets de développement du football, et la FSF a participé activement à cette initiative visant à remodeler le football dans son pays.

"Ce fut un grand plaisir d’accueillir mon ami et président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, au bureau de la FIFA à Paris aujourd’hui", a déclaré M. Infantino.

"Nous avons discuté de l’impact du programme Football for Schools de la FIFA sur les enfants de ce pays passionné de football, et de la meilleure façon de mobiliser les fonds de FIFA Forward pour poursuivre nos efforts de développement du football. Des fonds qui concernent notamment la capacité de gouvernance financière et destinés à l’organisation d’un Séminaire de gouvernance financière de la FIFA, organisé en décembre dernier à Saly".

"Le président Senghor a réalisé tellement de choses à la tête de la FSF. Pourtant, sa détermination à développer le football et sa passion pour ce sport sont plus fortes que jamais. Je lui souhaite le meilleur, ainsi qu’à la FSF, et qu’ils continuent à faire en sorte que le Sénégal reste unfer de lance du football africain."

En février 2022, le Président de la FIFA faisait partie des invités de marque ayant assisté à la cérémonie d’ouverture du Stade de Sénégal à Diamniadio. Depuis, M. Senghor et la FSF ont veillé à ce que le rythme de progression ne fléchisse pas.

Les fonds FIFA Forward et le soutien du gouvernement national sont utilisés pour apporter à l’emblématique stade Demba Diop, situé à Dakar, la capitale, une importante rénovation, dont la première phase est sur le point d’être achevée. Un projet d’installation de plusieurs terrains synthétiques au Sénégal est également presque terminé. Grâce à FIFA Forward 3.0, qui fournit jusqu’à 8 millions de dollars à chaque association membre jusqu’à fin 2026, la FSF élabore des plans pour la construction d’un nouveau siège, qui regroupera ses structures administratives et techniques sous un seul et même toit.

Senegalese Football Association President Augustin Senghor 02:10

"Le développement est toujours la priorité du programme FIFA Forward, car il permet de doter notre pays de davantage d’infrastructures techniques et administratives. Grâce à la FIFA, en collaboration avec l’État sénégalais, nous avons pu progresser dans de nombreux domaines, nous permettant d’obtenir des résultats pour tous et dans tous les secteurs, et nous allons continuer ainsi", a déclaré M. Senghor.

"Cela montre l’importance de la FIFA dans le développement du football mondial, mais surtout en Afrique. Nous sommes un continent en développement, nos fédérations ont besoin du soutien financier du Programme FIFA Forward ainsi que du soutien technique et administratif des différents projets."

FIFA Forward a favorisé le développement des infrastructures du football sénégalais, notamment en formant 300 stadiers aux normes internationales afin d’assurer une plus grande sécurité lors des matches. La FIFA a également apporté son expertise pour améliorer les compétences et les normes en matière d’entraînement.

Courant 2022, plusieurs programmes d’entraînement gérés par le département technique de la FIFA dans le cadre du programme de développement technique (TDS) dirigé par Arsène Wenger, chef du développement mondial du football de la FIFA, ont été mis en place au Sénégal.

Le TDS vise à donner à chaque jeune la possibilité de réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel, indépendamment de sa situation géographique ou financière, et l’objectif de créer 75 académies accréditées par la FIFA dans le monde d’ici 2027 est fondamental pour le projet.

Les entraîneurs et les méthodes d’entraînement sont également essentiels à son succès, et les programmes au Sénégal se sont concentrés sur l’uniformisation des normes et de la méthodologie dans l’ensemble du réseau d’entraîneurs du pays. M. Senghor estime que cette initiative profitera également aux associations membres voisines.

"Notre devise a toujours été Au Sénégal, nous jouons au football partout et tout le tempsmême dans les régions les plus reculées du pays. Pour cela, nous devons former des entraîneurs, et la FIFA nous a aidés à cela. C’est le point le plus important", a déclaré le président de la FSF.

"Ces entraîneurs, qui ont eux-mêmes été formés par la FIFA, sillonnent le Sénégal pour enseigner les compétences managériales, mais aussi la formation de base, à tous les entraîneurs techniques. Et actuellement, c’est la clé du succès du football sénégalais, car à travers les 14 ligues nationales – de la capitale à la région la plus reculée, Kedougou – nous avons travaillé dur pour transmettre au niveau local, ces connaissances de la FIFA".