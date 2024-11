Gianni Infantino salue le musée dédié à Ferenc Puskás

Avec l’équipe nationale, Puskás a inscrit un nombre incroyable de 84 buts en seulement 85 sélections et a remporté l’or aux Jeux olympiques d’Helsinki en 1952. En 2009, la FIFA a créé le Prix Puskás, qui, jusqu’à cette année, récompensait l’auteur du plus beau but de l’année, tous championnats confondus. À partir des The Best FIFA Football Awards™ 2024, le Prix Puskás de la FIFA récompensera l’auteur du plus beau but pour le football masculin.