Gianni Infantino salue l’impact de la Coupe du Monde des sans-abri

Gianni Infantino : "Cet événement vise à utiliser la magie du football pour améliorer la vie des gens"

Quarante-quatre équipes nationales masculines et féminines se sont donné rendez-vous à Séoul, en République de Corée, pour ce qui sera la première Coupe du monde des sans-abris organisée en Asie

FIFA+ retransmettra en direct l’intégralité du tournoi du 21 au 28 septembre

Alors que l’édition 2024 organisée à Séoul, en République de Corée, a débuté ce 21 septembre, Gianni Infantino, Président de la FIFA, a déclaré que la Coupe du monde des sans-abri démontrait "l’incroyable puissance du football pour faire le bien" et a salué son pouvoir transformationnel sur la problématique des sans-abris dans le monde.

Événement annuel créé en 2003, la Coupe du monde des sans-abri donne l’occasion à des personnes en difficultés de représenter leurs pays dans un tournoi de football à quatre unique en son genre. Jusqu’à aujourd’hui, le tournoi a eu un impact positif sur la vie de 1,2 million de sans-abris.

En août dernier, Gianni Infantino a signé un protocole d’accord avec le président Young visant à soutenir la fondation Homeless World Cup, organisatrice du tournoi.

Cette année, 450 joueuses et joueurs représentant 44 pays se sont donné rendez-vous dans la métropole sud-coréenne pour les tournois masculins et féminins qui se déroulent sur une semaine et ont débuté le samedi 21 septembre. Les matches ont lieu à l’université Hanyang de Séoul et le but n’est pas seulement de remporter un trophée. Il s’agit aussi de changer positivement la vie de chacun et la perception des sans-abris dans le monde.

"Cette compétition ne se limite pas à marquer des buts et à remporter des médailles, même si tout cela est très important. Elle vise surtout à utiliser la magie du football pour améliorer la vie des gens", a déclaré le Président de la FIFA, avant de saluer l’impact de l’initiative au fondateur et président de la fondation Homeless World Cup, Mel Young.

"Depuis que Mel Young a imaginé ce magnifique tournoi il y a plus de 20 ans, on ne compte plus le nombre de personnes dont la vie a changé. De nombreux participants et participantes ont trouvé un emploi et un logement et sont aujourd’hui intégrés à un ensemble bien plus grand. Cela démontre l’incroyable pouvoir du football pour faire le bien, une vision qui nous anime également à la FIFA. C’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir les tournois féminin et masculin, et d’utiliser notre voix pour accompagner les pays membres de la Fondation Homeless World Cup sur tous les continents."

Comme convenu lors de la signature du protocole d’accord en août, la FIFA fournit tout le matériel nécessaire, notamment les médailles et les trophées, mais elle assure également une exposition mondiale intégrale à l’édition 2024, première Coupe du monde des sans-abri organisée en Asie, via FIFA+, la plateforme de diffusion en continu de la FIFA.

"Je remercie chaleureusement Mel pour ce partenariat et pour tout le travail que lui et son équipe ont accompli, et continuent d’accomplir, dans le cadre de ce tournoi très inspirant qui ouvre sur la problématique mondial des sans-abris par le biais du football", a appuyé Gianni Infantino dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie d’ouverture.