Gianni Infantino salue le développement du football en Azerbaïdjan auprès du président de la fédération

"L’Association des Fédérations de Football d’Azerbaïdjan déploie des efforts considérables pour développer le football dans ce pays, que j’ai eu le plaisir de visiter il y a quelques années", a déclaré Gianni Infantino. "Nous avons eu une discussion très ouverte et productive sur de nombreux sujets, en nous concentrant sur le football féminin et les jeunes, et nous avons imaginé comment augmenter la participation et l’intérêt pour le sport. J’ai remercié l’Association des Fédérations de Football d’Azerbaïdjan d’avoir accueilli les FIFA Series™ en début d’année."