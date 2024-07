Gianni Infantino rencontre le ministre saoudien des Sports et le président de la Fédération d’Arabie saoudite à Paris

Gianni Infantino a évoqué l’importance de l’Arabie saoudite dans le monde du football lors de sa rencontre avec le ministre des Sports du pays, SAR le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, et le président de la Fédération saoudienne de football (SAFF), Yasser Al Misehal, à Paris.

Le président de la FIFA a salué l’organisation par le Royaume de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™, l’accueil de deux groupes des FIFA Series 2024™ et les avancées du football féminin.

"L’Arabie saoudite est un partenaire très important pour la FIFA et joue un rôle important dans le développement du football", a déclaré M. Infantino. "Ils ont organisé une parfaite Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023 et ont pris des mesures importantes pour développer le football féminin, ce que j’ai pu constater en assistant à un match de la Saudi Women’s Premier League entre Al Ahli et Al Ittihad en décembre dernier."