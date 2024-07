Gianni Infantino promet une collaboration lors de sa rencontre avec Prabowo Subianto, président élu de l’Indonésie

Le président élu Subianto a rencontré Gianni Infantino à Paris

La Fédération indonésienne de football œuvre avec la FIFA pour mieux sécuriser les stades et optimiser les infrastructures.

FIFA Forward contribue à la construction du premier centre d’entraînement de l’équipe nationale

Récemment, la FIFA a beaucoup travaillé avec la Fédération indonésienne de football (PSSI) pour le développement du football. Une future collaboration a été l’un des nombreux sujets abordés entre Gianni Infantino et le président élu Prabowo Subianto, au siège de la FIFA à Paris. Dito Ariotedjo, ministre indonésien de la Jeunesse et des Sports, et Erick Thohir, président de la PSSI, ont également participé à la réunion qui s’est tenue dans la capitale française.

L’an passé, l’Indonésie a accueilli la Coupe du monde U-17 de la FIFA™ – premier tournoi de la FIFA organisé dans le pays – et le Président de la FIFA a souligné la qualité de l’accueil et de l’organisation du tournoi.

"Nous avons discuté de l’excellente collaboration de la FIFA avec l’Indonésie et la Fédération indonésienne de football, et nous avons évoqué les progrès considérables réalisés ces derniers temps par ce magnifique pays. Nous avons également abordé la question de la popularité du football auprès des jeunes", a déclaré M. Infantino.

"L’Indonésie a été un hôte fantastique de la Coupe du monde U-17 de la FIFA l’an passé et nous avons été subjugués, moi le premier, par sa qualité exemplaire en matière d’accueil et d’hospitalité. Il est également évident que les Indonésiens vivent et respirent le football".

Le premier jour de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2023, le Président de la FIFA, le président d'Indonésie Joko Widodo et le président de la PSSI ont inauguré un nouveau bureau régional de la FIFA à Jakarta et signé un protocole d’accord. Dans cet accord historique, la sûreté et la sécurité des stades ont été identifiées comme des piliers essentiels de la transformation du football indonésien, et la FIFA et la PSSI travaillent main dans la main pour améliorer l’ensemble des normes du pays. En mai 2024, dans le cadre de cette initiative, une équipe spécialisée de la FIFA a visité huit stades dans quatre provinces.

Le programme FIFA Forward finance la construction du premier Centre national de formation de la PSSI dans la nouvelle capitale indonésienne, Nusantara Capital City. Son inauguration est prévue en octobre 2024 et comprendra la construction d’un terrain en gazon naturel, d’un terrain synthétique, d’un dortoir et de vestiaires.

Le Président de la FIFA a déclaré qu’il se réjouissait à l’idée de poursuivre cette collaboration à l’avenir. "J’ai dit au président élu Prabowo qu’il pouvait compter sur la FIFA pour aider l’Indonésie à exploiter son énorme potentiel footballistique et je me réjouis de travailler avec lui à l’avenir", a-t-il déclaré.