Gianni Infantino souligne l’importance de la stratégie pour l’avenir du football caribéen

Lors du dernier séminaire consacré au Programme exécutif de la FIFA en matière de planification et de mise en œuvre stratégiques, Gianni Infantino, Président de la FIFA, a souligné l’importance pour les 211 associations membres (AM) de la FIFA de définir clairement leurs plans pour l’avenir du football au sein de leur pays. Cette formation de 12 semaines, organisée dans le cadre du programme FIFA Campus, vise à donner aux professionnels du football les outils ainsi que les compétences nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des plans stratégiques destinés à développer le football à travers le monde.

"J’ai été ravi de passer du temps avec les participants au programme FIFA Campus à Miami et de leur faire part de la vision de la FIFA consistant à prodiguer tous les conseils et l’assistance nécessaires pour favoriser un développement efficace du football local au sein de chaque association membre de la FIFA", a déclaré le Président de la FIFA devant les représentants des AM des Caraïbes lors d’une réunion à Miami, aux États-Unis. "La planification et la mise en œuvre stratégiques sont essentielles à la réussite des plans et projets pour l’avenir. Ces cours de formation et séminaires, qui permettent d’échanger des idées avec des spécialistes de l’administration à l’échelle mondiale, contribuent à assainir le paysage footballistique mondial". Le programme, auquel participent des représentants de 11 AM des Caraïbes, comprend six modules et combine l’apprentissage en ligne avec des sessions virtuelles en direct. À l’occasion de l’atelier en présentiel qui parachève la formation, les participants prendront part à des séances de travail sur des thèmes tels que la direction d’une équipe nationale, le rôle du président, du secrétaire général et d’autres parties prenantes au sein d’une AM, ainsi que sur la manière de trouver un juste équilibre en fonction des priorités.

Outre les contributions de Stewart Regan, responsable de la formation, et d’Alessandro Gramaglia, responsable principal de la planification et de la mise en œuvre stratégiques des associations membres, les participants ont également pu assister aux interventions de Tom Gorissen, directeur des services aux associations membres, et de Jair Bertoni, directeur régional de la division des associations membres de la FIFA pour les Amériques. Qui plus est, deux conférenciers, Wilfried Nancy, entraîneur du Columbus Crew désigné entraîneur MLS de l’année 2024, et Aidy Boothroyd, ancien sélectionneur de l’équipe d’Angleterre U-21, sont également intervenus. Ce séminaire de trois jours se clôturera par une cérémonie au cours de laquelle les participants recevront des attestations de réussite au programme avant de retourner dans leurs AM respectives pour mettre en pratique les connaissances acquises au service du beau jeu. "La FIFA s’efforce de donner au football une dimension toujours plus planétaire grâce à l’augmentation constante de l’enveloppe de financement allouée aux associations membres par le biais du programme FIFA Forward, ainsi qu’à d’autres initiatives comme le programme de développement des talents de la FIFA, le programme FIFA Football For Schools et l’élargissement des tournois internationaux", a ajouté M. Infantino.