Gianni Infantino fête 90 ans de football au Liechtenstein

Le Président de la FIFA a assisté à un anniversaire particulier au Liechtenstein

Il a prononcé un discours enthousiaste à Vaduz

Le développement du football féminin constitue la prochaine étape importante

À l’occasion d’une cérémonie marquant les 90 ans du football au Liechtenstein, Gianni Infantino est revenu sur la longue et riche histoire de la principauté dans cette discipline.

Le quatrième pays le plus petit du continent européen a obtenu le statut d’association membre de la FIFA 42 ans après la création de la Fédération de Football du Liechtenstein (LFV) en 1934. L’équipe nationale a disputé son premier match officiel en 1982, conclu sur une courte défaite 1-0 face à la Suisse.

L’équipe nationale masculine occupe actuellement la 203e place du Classement mondial masculin FIFA/Coca-cola. Le FC Vaduz, quant à lui, est devenu le premier club du pays à atteindre la phase de groupes d’une compétition de l’UEFA, lors de la Ligue Europa Conférence de l’UEFA 2022/23.

"C’est un honneur et un privilège d’être présent", s’est réjoui le Président de la FIFA en marge de la fête organisée pour les 90 ans de la LFV à Vaduz, la capitale du pays.

"Je suis ici pour célébrer cet événement en votre compagnie, mais aussi pour vous féliciter. Vous êtes tous originaires du football amateur. Vous savez donc ce que représente ce sport et ce que signifie tout donner sur le terrain. Je suis donc particulièrement ravi d’adresser mes félicitations à Hugo [Quaderer, le président de la LFV] et à toute son équipe pour ces 90 ans ! Je veux dire à tous les membres de la Fédération de Football du Liechtenstein et à leurs familles que vous avez toute votre place dans le football mondial et à la FIFA."

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, au 90e anniversaire au Liechtenstein Previous 01 / 05 FIFA President Gianni Infantino and Liechtenstein Football Association President Hugo Quaderer 02 / 05 FIFA President Gianni Infantino congratulates Liechtenstein's Women's Footballer of the Year Fiona Batliner 03 / 05 FIFA President Gianni Infantino is interviewed by Georges Lüchinger 04 / 05 FIFA President Gianni Infantino speaks 05 / 05 FIFA President Gianni Infantino, Liechtenstein Football Association President Hugo Quaderer and UEFA President Aleksander Čeferin Next

Le Président Infantino en a également profité pour rappeler son engagement en faveur du développement du football féminin au Liechtenstein.

L’équipe nationale féminine, qui a disputé son premier match en avril 2021, a récemment fait son entrée au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola et pointe actuellement à la 187e place sur 194. Les clubs féminins se développent eux aussi, grâce notamment au soutien de la FIFA et plus singulièrement au Programme de développement féminin de la FIFA.

"Il ne faut pas oublier que les femmes représentent 50 pour cent de la population et qu'il nous reste encore beaucoup à faire dans ce domaine", a souligné Gianni Infantino.