Gianni Infantino loue la "contribution majeure" du groupe Hyundai Motor en faveur du football mondial

Le Président de la FIFA s’est adressé aux représentants du groupe Hyundai Motor au siège de l’entreprise, à Séoul (République de Corée)

Hyundai et la FIFA cultivent une collaboration fructueuse depuis 1999

Gianni Infantino a également rencontré des représentants du club Ulsan HD, qui disputera la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné la contribution majeure du groupe Hyundai Motor (HMG) en faveur du football mondial, à l’occasion d’un déplacement au siège de la multinationale à Séoul (République de Corée).

HMG, qui compte parmi ses filiales Hyundai Motor Company (HMC), Kia et Genesis, est actuellement le troisième constructeur automobile au monde. Le groupe collabore avec la FIFA depuis 25 ans et continue de jouer un rôle clé en assurant des opérations de transport efficaces et durables lors des compétitions et événements de la FIFA dans le monde entier. Il fait partie des représentants du secteur automobile les plus investis dans le domaine du football, sponsorisant de nombreux événements et clubs tels que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la Libertadores de la CONMEBOL, l’Atlético de Madrid ou encore la FIFA en tant qu’instance.

"J’ai été ravi de rencontrer à Séoul le directeur exécutif du groupe Hyundai Motor, Euisun Chung, son président et directeur de la planification, Karl Kim, ainsi que son vice-président et directeur marketing, Sungwon Jee", a déclaré le Président Infantino.

"La FIFA et le groupe Hyundai Motor collaborent de longue date dans un même objectif : rendre le football véritablement mondial. Cette réunion a été l'occasion de nous remémorer nos accomplissements tout en évoquant les projets futurs, et j’en ai profité pour remercier toutes les personnes qui travaillent dur au bon déroulement de ce partenariat depuis toutes ces années."

L'alliance entre HMG et la FIFA a vu le jour en 1999, avec la signature d'un premier accord de sponsoring portant sur treize compétitions de la FIFA, dont la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002™. Depuis, le partenariat s’est étendu et le groupe a acquis des droits de sponsoring pour l’ensemble des compétitions de la FIFA, notamment la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™, la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ et la Coupe du Monde de la FIFA™.

Lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, HMG a aidé la FIFA à organiser une compétition durable en fournissant 616 véhicules officiels (446 voitures et 170 véhicules commerciaux) afin de transporter les représentants des associations membres de la FIFA, les VIP et les officiels de la compétition. La moitié des voitures et une partie des véhicules commerciaux étaient des modèles éco-efficients.

Le 25 mai 2023, deux filiales de HMG (HMC et Kia) ont reconduit leur accord avec la FIFA jusqu’en 2030 en tant que partenaires officiels pour la mobilité. Cet accord intègre deux autres filiales du groupe, Boston Dynamics et Supernal. Plusieurs compétitions prestigieuses de la FIFA récolteront les fruits de ce partenariat, notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Le Président de la FIFA a commencé sa tournée sud-coréenne ce lundi 28 octobre par une visite au siège de la Fédération de Football de République de Corée (KFA). Il a également rencontré Kim Kwang Guk, directeur général du Ulsan HD, dernier vainqueur de la K League, qui participera à la première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025. L’événement sera organisé dans 12 villes des États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.

"J’ai été enchanté de rencontrer Kim Kwang Guk, directeur général du Ulsan HD, qui m’a dit son enthousiasme à l’idée de disputer la toute nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, aux côtés des 31 meilleurs clubs de la planète", s’est réjoui le Président Infantino.

"Cette compétition internationale inclusive, qui porte en elle l’idée d’espoir et d’opportunité, marque le début d’une nouvelle ère pour le football interclubs. Le moment est venu : #TakeItToTheWorld."