Dr Vjosa Osmani, présidente du Kosovo, rencontre Gianni Infantino à Paris

Lors de leur rencontre au bureau de la FIFA à Paris, Dr Vjosa Osmani, présidente de la République du Kosovo, et Gianni Infantino, ont échangé sur l’importance du développement des infrastructures, et sur le pouvoir du football à rassembler les peuples.

"La Fédération de football du Kosovo (FFK) a fait un excellent usage du programme FIFA Forward depuis qu’elle a rejoint la FIFA en 2016 et le Dr Osmani apprécie également l’importance du soutien du gouvernement pour développer le football et offrir plus d’opportunités aux filles et aux garçons de pratiquer notre merveilleux sport."