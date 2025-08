Un jour spécial pour le football féminin au Kosovo

Plusieurs parties prenantes se sont réunies pour le lancement de la toute première Stratégie de Football Féminin du Kosovo

Cette stratégie repose sur six piliers fondamentaux et vise non seulement à augmenter la participation, mais aussi à remodeler les perceptions de la société sur les femmes

Le président de la FFK : "Grâce à cette stratégie, nous visons à accroître la participation des filles et des femmes dans tous les aspects du football"

L'hôtel Emerald à Pristina a été le théâtre d'un évènement historique pour le football du Kosovo dans la soirée du lundi 30 octobre : la Fédération de Football du Kosovo (FFK) a lancé sa Stratégie de Football Féminin 2024-28.

Le mois dernier, la consultante technique de la FIFA pour le football féminin, Sue Ronan, et la coordinatrice du développement du football féminin de la FIFA, Arbenita Morina, ont participé à un atelier qui a réuni des acteurs clés - un mélange d'administrateurs, de joueuses et d'entraîneurs de clubs et d'équipes nationales, des représentants du gouvernement local et des comités olympiques, ainsi que du personnel de chaque département de la fédération - pour définir conjointement et prioriser les objectifs à court, moyen et long terme nécessaires au développement et à la croissance du football féminin au Kosovo.

Les représentants de la FIFA ont rejoint Dan Whymark de l'UEFA pour le lancement, qui a inclus des discours du président de la FFK, Agim Ademi, et de la responsable du football féminin, Valbona Gashi, entre autres. Ils étaient accompagnés de membres du comité exécutif de la FFK, du secrétaire général de la FFK, de joueuses de l'équipe nationale féminine et de clubs, ainsi que d'entraîneurs et d'arbitres.

Le président de la FFK, Ademi, a souligné le caractère spécial de cette stratégie, la première après sept années d'adhésion à l'UEFA et à la FIFA.

"Je suis fier que nous ayons franchi une telle étape, en coopération avec l'UEFA et la FIFA", a-t-il déclaré. "Cette stratégie est un grand pas en avant dans le développement du football féminin dans notre pays. Le football féminin est notre priorité, et grâce à cette stratégie, nous visons à augmenter la participation des filles et des femmes dans tous les aspects du football", a-t-il ajouté.

Sur scène, Sue Ronan a exprimé son "plaisir absolu" d'être au Kosovo lors d'une occasion aussi mémorable. "Ce travail représente où nous en sommes aujourd'hui et où nous voulons être à l'avenir. À travers cette stratégie, la FIFA et l'UEFA souhaitent soutenir le développement du football féminin au Kosovo. Soyez assurés que nous serons à vos côtés et prêts à vous aider pour progresser."

La stratégie vise à améliorer la qualité et le développement des joueuses à travers les piliers fondamentaux suivants : Participation ; Éducation ; Équipes nationales, parcours pour les joueuses d'élite ; Communication et Marketing ; et Bonne Gouvernance et Leadership. La mission de la stratégie est d'autonomiser chaque fille et chaque femme grâce au football, en favorisant leurs compétences sportives et interpersonnelles, tout en remettant en question et en remodelant les perceptions de la société dans le pays.

Stratégie FIFA pour le Football Féminin 02:20

La responsable du football féminin de la FFK, Valbona Gashi, a expliqué comment l'élaboration de la stratégie a conclu douze mois de travail de préparation.

"Avec l'aide de la FIFA, nous avons organisé des ateliers auxquels ont été conviés les parties prenantes concernées par le football féminin. Ces ateliers nous ont permis d'analyser la situation actuelle et de combiner des idées et des suggestions pour définir des objectifs clairs pour l'avenir. En procédant ainsi, nous créerons des opportunités pour le développement continu du football féminin à l'avenir", a-t-elle déclaré fièrement.

La soirée s'est conclue par une discussion en panel. La directrice de la formation des entraîneurs de la FFK, Sanije Krasniqi, la joueuse Xhuli Berisha et Lumturie Muhadri, la première femme à arbitrer dans la ligue masculine de premier plan du Kosovo, ont partagé leurs expériences personnelles dans le football au cours d'un panel, exprimant leur excitation que de nombreuses autres filles et femmes pourront désormais canaliser leur passion pour le football, avec le soutien significatif et les structures créées par la Fédération.