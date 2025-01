Une profonde amitié lie Gianni Infantino au 45e – et désormais 47e – président des États-Unis

Le nouveau président des États-Unis a remercié la FIFA et son président lors d’un meeting tenu la veille de son investiture

Gianni Infantino a tenu à remercier Donald Trump pour l’avoir nommément cité, ainsi que la FIFA, à l’occasion d’un meeting tenu la veille de l’investiture du 47e président des États-Unis à Washington. Présent lors de cet événement et figurant parmi les invités à la cérémonie d’investiture de ce lundi, le Président Infantino a expliqué qu’il s’agissait d’un honneur « unique et magnifique » pour la FIFA, ainsi qu’un témoignage du grand respect suscité de par le monde par l’instance dirigeante du football.

Le président Trump a accueilli le Président de la FIFA chez lui en Floride ce vendredi 17 janvier afin de discuter notamment de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ , organisée dans son intégralité aux États-Unis, et la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ , que le pays accueillera en compagnie du Canada et du Mexique.

Donald Trump a indiqué se réjouir à l’idée que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 se déroulent sous sa présidence.

« Je serai votre président pour les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Alors, Gianni, merci pour la Coupe du Monde, et tout le monde, merci pour les Jeux. Nous allons vivre des moments formidables », a déclaré Donald Trump.

Gianni Infantino a déclaré : « Quel honneur et quel privilège incroyables... Lors d’un discours célébrant sa victoire électorale, la président Donald J. Trump a mentionné la FIFA et m’a mentionné. Il nous a remerciés, en indiquant se réjouir des événements que nous organiserons ici, notamment la Coupe du Monde. » « Cela montre à quel point la FIFA est respectée. Être mentionné de vive voix par le nouveau président des États-Unis d’Amérique lors du meeting célébrant sa victoire, c’est quelque chose d’unique et de magnifique. Je tiens à remercier le président Trump, avec qui je suis très ami. Je veux lui assurer qu’ensemble, nous redonnerons sa grandeur à l’Amérique, mais aussi au monde entier, car le football – ou le soccer – unit le monde. »