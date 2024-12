Gianni Infantino : Le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ est historique pour le football en club

Présent à Miami pour le lancement du tirage au sort de prestige, M. Infantino a déclaré qu’une compétition mondiale des clubs était le chaînon manquant du sport le plus populaire au monde. Le président de la FIFA a ajouté que le Trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ fera une tournée mondiale, qui débutera à New York le 16 janvier 2025.

« Ce tirage au sort de la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA marque l’histoire », a déclaré le président de la FIFA. « Le football et la Coupe du Monde (de la FIFA) a toujours réuni les peuples. La Coupe du monde masculine (FIFA) depuis 1930, et la Coupe du Monde féminine (FIFA) depuis 1991. Mais il manquait un dispositif pour déterminer qui était le meilleur club du monde. Nous y sommes : la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA marque le début d’une nouvelle ère pour les clubs de football.

Puis, il a déclaré que le trophée « unique » et « emblématique » ferait l’objet d’une tournée mondiale, au devant des 32 équipes participantes, afin que les supporters puissent l’admirer de près. « Ce trophée viendra vous voir tous, à travers le monde entier », a-t-il déclaré. « Et la première équipe qui pourra soulever ce trophée emblématique sera celle qui remportera la finale le 13 juillet (2025) au MetLife Stadium de New York New Jersey ».