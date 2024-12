Gianni Infantino, Président de la FIFA : "La FIFA doit donner des opportunités à tous"

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a déclaré que la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ à 32 équipes offrira des opportunités aux joueurs et aux supporters du monde entier, ce qui aidera la FIFA à remplir sa mission de rendre le football un sport véritablement mondial. Cette nouvelle compétition, qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis, sera la plus inclusive et le premier tournoi des clubs réellement mondial jamais disputé, réunissant des clubs des six continents et permettant à chaque équipe de disputer au moins trois matchs.