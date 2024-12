Gianni Infantino : "Le choix des pays organisateurs des Coupes du Monde de la FIFA 2030 et 2034 véhicule un message de force et d’unité"

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, tient à rappeler que ces décisions ont fait l’objet d’un consensus

Le choix des pays organisateurs est "une révolution pour le monde entier"

Les 211 associations membres de la FIFA ont écrit une "magnifique page d’histoire"

La FIFA a véhiculé un message de force et d’unité après l’attribution historique des éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA, a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino, en insistant sur le fait que ces décisions avaient été prises sur la base d’un consensus, fait rare dans un monde divisé.

À l’occasion du Congrès extraordinaire de la FIFA qui s’est tenu en visioconférence depuis Zurich, en Suisse, et auquel ont participé les 211 associations membres (AM) de la FIFA, le trio Maroc, Portugal et Espagne a été choisi pour organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030™. Cette 24e édition sera précédée de trois matches disputés en Argentine, au Paraguay et en Uruguay pour célébrer le centenaire de la compétition. La Coupe du Monde de la FIFA 2034™ a elle aussi été attribuée, et c’est la candidature de l’Arabie saoudite qui a été retenue.

"Ces attributions sont une révolution pour le monde entier, mais ce qui importe le plus, c’est que les choix des pays organisateurs de la Coupe du Monde (de la FIFA) ont fait l’objet d’un consensus, à la suite de discussions et de compromis entre tout le monde", a déclaré M. Infantino.

Avec l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ au Canada, au Mexique et aux États-Unis, ce sont cinq confédérations – et dix associations membres de la FIFA – qui accueilleront la compétition entre 2026 et 2034.

"Le trophée de la Coupe du Monde se rendra en Amérique du Nord en 2026, en Amérique du Sud en 2030 pour le centenaire, puis, toujours en 2030, en Afrique et en Europe avant de rejoindre l’Asie en 2034", a poursuivi le Président de la FIFA. "C’est un formidable message d’unité, de force, de solidité de la FIFA ainsi que de toute la communauté du football. C’est l’Histoire avec un grand H que nous écrivons là, faite de football, d’unité et d’humanité", a-t-il ajouté. "Les 211 associations membres de la FIFA – les pays membres de la FIFA – ont écrit une magnifique page d’histoire non seulement du football, mais aussi de la société dans un monde où règne les divisions. À une époque où plus personne ne semble capable de s’entendre sur quoi que ce soit, nous avons réussi à nous mettre d’accord sur une question aussi cruciale que le choix des pays hôtes des deux prochaines Coupes du Monde (de la FIFA), celle du centenaire de la compétition en 2030 et l’édition 2034".

Le Président de la FIFA a tenu à rappeler l’importance du centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, dont la première édition a eu lieu en Uruguay en 1930 et réunissait 13 équipes issues de trois continents. "La Coupe du Monde de la FIFA 2030 est une véritable commémoration du football, avec la tenue de trois matches (pour célébrer le centenaire) en Amérique du Sud, avant que la compétition ne se déplace sur deux des continents qui ont tant donné – et donnent encore énormément – à ce sport : l’Europe et l’Afrique. Le choix du trio Maroc, Espagne et Portugal est un formidable message d’espoir et d’unité pour tous les peuples", a déclaré le Président avant d’ajouter :

"Le premier match de la Coupe du Monde (de la FIFA) 2030, celle du centenaire de la compétition, se jouera justement au stade Centenario, celui qui a accueilli la première finale de la Coupe du Monde (de la FIFA), remportée par l’Uruguay face à… l’Argentine."

S’ensuivra une expérience inédite en Arabie Saoudite, un pays qui, reconnaît le Président de la FIFA, est en train de s’ouvrir au monde. "Là encore, la Coupe du Monde de la FIFA va certainement jouer un rôle de catalyseur en matière de progrès et de changement social. Nous allons œuvrer collectivement à ouvrir encore davantage le pays au monde et nous assurer qu’en retour, le monde regarde l’Arabie saoudite et ce qu’elle a de plus accueillant : la nature, la culture et la gastronomie. Des choses qui plaisent non seulement aux adeptes de football, mais qui revêtent aussi un caractère universel".