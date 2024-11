Gianni Infantino annonce que la RP Chine et la FIFA vont travailler ensemble pour développer le football de jeunes

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a évoqué le développement du football de jeunes et le programme Forward de la FIFA à l’occasion d'une rencontre de haut niveau avec des membres du gouvernement chinois et des dirigeants sportifs, à Shanghai (RP Chine).

La conversation a principalement porté sur les moyens à mettre en œuvre pour exploiter l’énorme potentiel de la RP Chine avec, à long terme, l’ambition de renforcer sa position sur la scène footballistique internationale. En effet, le pays ne s’est qualifié qu’une seule fois pour la Coupe du Monde de la FIFA™ et n’a plus franchi les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ depuis 1999. Pourtant, avec 1,4 milliard d’habitants, la RP Chine dispose d’un gigantesque réservoir de talent.

"À l’époque, j’avais salué la vision du président Kai pour le football chinois. L’augmentation du nombre de compétitions de jeunes de la FIFA témoigne de notre engagement commun en faveur du développement du football de base. J’ai été impressionné par les progrès réalisés pour tirer parti du formidable potentiel de ce beau pays." "J’ai assuré mes interlocuteurs de la CFA et de l’administration générale d’État du Sport de RP Chine du plein soutien de la FIFA. Ensemble, nous continuerons à faire du football un vecteur d’espoir et d’opportunité."

Afin d’encourager la pratique à tous les niveaux, professionnel et amateur, la CFA utilise actuellement les fonds FIFA Forward pour organiser la refonte, sur trois saisons à compter de 2024, de la Coupe de la CFA, une compétition à laquelle participent les clubs des trois premières divisions du championnat de RP Chine et quelques équipes amateur. La CFA souhaite voir doubler le nombre de participants, de 64 à 124, et augmenter ainsi le nombre de matches, qui passerait de 63 à 148.

L’ambition de la CFA de développer le football de jeunes fait écho à la récente décision de la FIFA de faire des Coupes du Monde U-17 (masculine et féminine) des compétitions annuelles à partir de 2025. Ce changement de périodicité aura pour effet de permettre aux jeunes joueurs de pays comme la RP Chine d’acquérir davantage d’expérience internationale. À partir de 2025, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ et la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ auront lieu tous les ans (et non tous les deux ans, comme c’est le cas actuellement) et verront leur plateau élargi pour passer respectivement à 24 et 48 équipes.