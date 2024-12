Gianni Infantino s’attend à une Coupe du Monde de la FIFA 2034™ "spectaculaire" en Arabie saoudite

Le Président de la FIFA a réagi à la nomination du Royaume d’Arabie saoudite comme pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2034™

Le pays arabe, le premier hôte unique d’un tournoi à 48 équipes, a été révélé lors du Congrès extraordinaire de la FIFA

"Ce que l’Arabie saoudite a proposé dans sa candidature est absolument incroyable" a souligné M. Infantino

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a soutenu le Royaume d’Arabie saoudite pour offrir une Coupe du Monde de la FIFA™ "spectaculaire" et "unique" après la nomination du pays arabe comme hôte de l’édition 2034 lors du Congrès extraordinaire de la FIFA, qui a impliqué les 211 associations membres de la FIFA et qui s’est déroulé virtuellement à Zurich, en Suisse.

La Coupe du Monde de la FIFA, Arabie saoudite 2034™ sera la toute première édition du tournoi à 48 équipes à se dérouler dans un seul pays hôte, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ se déroulant au Canada, au Mexique et aux États-Unis, avant que le Maroc, le Portugal et l’Espagne organisent conjointement la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ (précédée de trois matchs de célébration du centenaire pour ouvrir la phase finale en Uruguay, en Argentine et au Paraguay).

Le Président de la FIFA a expliqué que la décision d’attribuer à l’Arabie saoudite les droits d’organisation et d’accueil de la Coupe du Monde de la FIFA 2034 souligne la réputation du pays en tant que destination internationale de renom et hôte d’évènements sportifs, notamment la Coupe du Monde de la FIFAe 2024™ qui vient de s’achever à Riyad, ainsi que la première édition des FIFA Series plus tôt en 2024 et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Arabie saoudite 2023™.

"La Coupe du Monde de la FIFA 2034, la première du nouveau siècle des Coupes du Monde, pour ainsi dire, sera un évènement spectaculaire. Ce que l’Arabie saoudite a proposé dans sa candidature est absolument incroyable", a déclaré M. Infantino à l’issue de la nomination de l’hôte de l’édition 2034, soutenue par toutes les confédérations par l’intermédiaire du Conseil de la FIFA. "C’est unique, l’Arabie saoudite, un pays qui s’ouvre au monde depuis plusieurs années, avec un processus d’organisation sans encombre. De plus, la Coupe du Monde de la FIFA sera sans aucun doute un catalyseur pour les améliorations et les changements sociaux. Nous allons œuvrer collectivement à ouvrir encore davantage l’Arabie saoudite au monde et nous assurer qu’en retour, le monde regarde l’Arabie saoudite et ce qu’elle a de plus accueillant : la nature, la culture et la gastronomie. Des choses qui plaisent non seulement aux adeptes de football, mais qui revêtent aussi un caractère universel". "Revenir à une Coupe du Monde organisée dans un seul pays hôte pour les 104 matchs sera également unique pour les fans, qui pourront voyager très facilement d’une ville hôte à une autre en Arabie saoudite. Il y a de quoi se réjouir. Ces attributions sont une révolution pour le monde entier, mais ce qui importe le plus, c’est que les choix des pays organisateurs de la Coupe du Monde (de la FIFA) ont fait l’objet d’un consensus, d’un accord, d’un compromis entre tout le monde."

En réaction à cette annonce, Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz Bin Turki Bin Faisal Al Saud, ministre des sports d’Arabie saoudite, a fait part de sa fierté pour son pays de se voir offrir l’opportunité d’accueillir la Coupe du Monde 2034, tout en promettant d’offrir une compétition "extraordinaire et impressionnante" aux fans de football du monde entier.

"Le football dans le Royaume d’Arabie saoudite n’est pas juste un sport. C’est une partie de notre vie et un jeu mondial que nous partageons avec tout le monde", a-t-il expliqué dans son discours officiel d’acceptation. "C'est une passion qui brûle profondément en nous et qui enflamme notre esprit. Nous avons été inspirés par le plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite." "Nous avons été inspirés par le plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui nous incite à rêver de grandes choses et à les réaliser. Et maintenant, nous promettons un tournoi inoubliable et, avec votre participation, nous créerons une nouvelle histoire pour le football mondial. Nous avons veillé à ce que ce projet, le projet d'accueillir la Coupe du monde (de la FIFA), soit un projet mondial."

"Il sera mis en œuvre conformément aux normes internationales les plus élevées. Il sera soutenu par des initiatives qui témoigneront de l'appréciation du sport le plus populaire au monde : développer les capacités humaines et étendre les ponts de communication entre les différents peuples, en plus des valeurs de l'amour et de la paix."